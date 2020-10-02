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Академик РАН назвал сроки победы над коронавирусом в России

Академик РАН назвал сроки победы над коронавирусом в России
Фото: pixabay.com

Победить коронавирус возможно к концу следующего года, заявил «Интерфаксу» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

— Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится, — сказал Зверев "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость коронавирусом будет расти.

— Вирус никуда не делся. Будет обязательно подъем. Думаю, в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Ждать больших изменений нечего. Хоть сейчас и ограничено движение (с заграницей - ИФ), но оно есть, будут вирус привозить то оттуда, то отсюда, в регионах разная ситуация, — сказал Зверев.

Он отметил, что сейчас по России хоть и есть подъем заболеваемости коронавирусом, но он «ожидаемый, не такой серьезный, чтобы можно было об этом говорить — есть обеспеченность койками, врачами, лекарствами, нечего бояться».

Академик напомнил, что подъем заболеваемости коронавирусом в феврале-марте шел практически в геометрической прогрессии, а сейчас — «это уже плато фактически, в повышениях этих ничего страшного нет, это обычная ситуация».

Отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать ограничения, Зверев сказал:

— Считаю, это делать нельзя. Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько — от других ограничительных мер, — пояснил он.

Также Зверев посоветовал не забывать и о других потерях:

— Онлайн-образование — это не образование. Немцы говорят, что самые большие потери произошли из-за того, что не удалось дать полноценное образование школьникам и студентам. Наверно, надо разумно подходить к этому. Без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это, — сказал он.

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#коронавирус #здоровье

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