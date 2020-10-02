В Бурейском районе задержали подозреваемых в даче взятки сотруднику органов безопасности

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В отношении двоих мужчин 1969 и 1985 годов рождения следственными органами следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в даче взятки должностному лицу в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.



«Подозреваемые намереваясь склонить сотрудника УФСБ России по Амурской области к совершению заведомо незаконных действий, направленных на сокрытие их ранее задокументированной противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, 29 сентября 2020 года в служебном кабинете передали ему часть денежных средств от планируемой суммы взятки, составляющей 682 тысяч рублей», — сообщается на сайте следственного комитета следственного управления РФ по Амурской области со ссылкой на материалы уголовного дела.

Руководство УФСБ России по Амурской области получило информацию о правонарушении от сотрудника органов безопасности, в результате чего передача взятки была зафиксирована в рамках оперативно-разыскных мероприятий, а подозреваемые задержаны непосредственно на месте совершения преступления.

В отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.