Писатель Булат Ханов оценил работы участников литературного конкурса «Детство на Амуре»

Свои работы прислали дети от 7 до 17 лет. По итогам фестиваля сделают брошюры с лучшими стихами и рассказами ребят.

В конкурсе участвовали 33 человека. Из них 10 – это благовещенцы, 23 — жители районов области и девять — других регионов: Хабаровска, Биробиджана, Волгоградской области и других. Заявки на участие в конкурсе ещё принимаются, поэтому все желающие смогут проявить себя.

Обсуждая работы конкурсантов, писатель Булат Ханов подметил, что от ребят он ждет не правильной формы или хорошей рифмы, что, конечно, должно присутствовать, но и способность отойти от трафарета:

— Что такое стихи? Многие ученики путают литературу и школьное сочинение. Второе требует просто попадание в формат, в жанр, требование безликого, идеального, гладкого текста. А литературный текст он выделяется зазубринами, цепляет читателя. Когда ученик находит отдельный образ, разворачивает его, такое нужно поощрять. Хорошо, когда в стихотворении особый угол взят. А технику он успеет наработать, — подытожил Булат.