Осенний призыв в Приамурье будет безопасным для здоровья

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Служить в Амурской области осенью отправится около 800 человек. Призыв стартовал 1 октября и продлится до конца года. Для новобранцев создали запас масок, экспресс-тестов и дезрастворов. Специалистов военкоматов проинструктировали, а места сбора призывников оборудовали бактерицидными облучателями и постами медконтроля.

Большинство новобранцев пройдут службу в войсках Восточного военного округа, в том числе в Приамурье. А перевозить призывников будут в продезинфицированном транспорте. На сборном пункте исключат скученность народа.

Также каждого новобранца обеспечат одеждой по роду войск, принадлежностями для личной гигиены, питанием и банковской картой для денежного довольствия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.