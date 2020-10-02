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сегодня, 18:03 0

Осенний призыв в Приамурье будет безопасным для здоровья

Осенний призыв в Приамурье будет безопасным для здоровья
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Служить в Амурской области осенью отправится около 800 человек. Призыв стартовал 1 октября и продлится до конца года. Для новобранцев создали запас масок, экспресс-тестов и дезрастворов. Специалистов военкоматов проинструктировали, а места сбора призывников оборудовали бактерицидными облучателями и постами медконтроля.

Большинство новобранцев пройдут службу в войсках Восточного военного округа, в том числе в Приамурье. А перевозить призывников будут в продезинфицированном транспорте. На сборном пункте исключат скученность народа.

Также каждого новобранца обеспечат одеждой по роду войск, принадлежностями для личной гигиены, питанием и банковской картой для денежного довольствия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #Дальний Восток #здоровье

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