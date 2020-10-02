Дебют нового исполнительного директора амурского «Петропавловска» не оправдывает надежд акционеров

С чего все началось

Компания «Петропавловск» занимает третье место в стране по объемам добычи золота. Таких результатов она добилась под управлением команды своего основателя Павла Масловского, создавшей «Петропавловск» 26 лет назад. Но этим летом на фоне слухов о планах одного из акционеров компании, челябинского «Южуралзолота», провести слияние с «Петропавловском» начался конфликт, связанный с борьбой за контроль над предприятием.

В течение лета, по результатам двух собраний консорциум миноритарных акционеров во главе с «Южуралзолото» смог добиться своей цели и сместил Павла Масловского с руководящего поста.

Нового руководителя обещали выбрать по итогам масштабного конкурса. Но уже через неделю утвердили и.о. исполнительного директора Максима Мещерякова – выходца из структур Bonum Capital, одной из компаний – миноритариев Petropavlovsk PLC, голосовавших вместе с ЮГК за смену менеджмента.

Кто такой Мещеряков

Акционеры делали акцент на необходимости избрать независимого директора для «Петропавловска». Константин Струков, например, заявлял «Коммерсанту»: «Почему я против, допустим, Павла Алексеевича Масловского как директора. Потому что считаю, что директор должен быть независимым, равноудаленным от всех акционеров».

Позднее сам Максим Мещеряков в интервью «Интерфаксу» сказал, что его нашли «независимые иностранные хедхантеры» и представили совету директоров.

Однако считать Мещерякова по-настоящему независимым руководителем сложно. Он является одним из учредителей компании Bonum Capital, а она входит в число акционеров «Петропавловска» и голосовала против переизбрания Павла Масловского.

У старой команды «Петропавловска» возникли претензии не только к аффилированности, но и к опыту работы Мещерякова. Масловский оценил своего сменщика так: «Я считаю, что управление «Петропавловском» людьми, которые ничего не знают об этой компании, — это очень сложная задача, если вообще выполнимая. Он рассказывает о своей работе в «Архангельскгеологодобыче» на этапе строительства ГОКа, но это совершенно не сопоставимые вещи. Единственное относительное сходство «Архангельскгеологодобычи» с «Петропавловском» — это горная часть».

Компании, которыми руководил Мещеряков, несравнимы по масштабу с «Петропавловском». Кроме того, как правило, они были убыточны. Например, учрежденное Максимом Мещеряковым ООО «Бонум Менеджмент» закончило 2019 год с убытком 19,7 млн рублей. ОАО «Архангельскгеолдобыча», где Мещеряков был гендиректором с 2008 по 2014 годы, теряла прибыль все эти годы. Убытки выросли с 77 млн рублей в 2009-м до 3,6 млрд рублей в 2014 году. И только после ухода Мещерякова из компании в 2015 году убыток снизился до 244,2 млн рублей. А компания «Ресурсы Малого Хингана», генеральным директором которой Мещеряков был до назначения в «Петропавловск», в 2019 году показала убыток в размере 158,7 млн рублей, и в настоящий момент в Арбитражном суде ЕАО с нее пытаются взыскать 15 миллионов долларов.

В то же время «Петропавловск», руководить которым назначен Мещеряков, преодолев сложности, вызванные резким падением цены на золото в 2013 году, все последние годы демонстрировал положительную финансовую и производственную динамику. Так, за последние четыре года производство золота выросло с 416 тыс.тройских унций (12,9 тонн) в 2016 до 517 тыс.тройских унций (16 тонн) в 2019 году, компания показывает среднюю прибыль около 30 млн долларов в год, параллельно сокращая долговую нагрузку. А успешный пуск в 2018 году уникального для России автоклавного комплекса создает для группы преимущества и базу для стабильного развития.

Реакция коллектива

После назначения Мещерякова обстановка в 9-тысячном коллективе по всем признакам стала нестабильной. Профсоюз дочернего «Покровского рудника» даже написал открытое письмо акционерам «Петропавловска». Люди пригрозили новому руководству забастовкой, если их мнение не будут учитывать при принятии решений.

Негативную оценку коллектива получила и сама кандидатура Максима Мещерякова. «Мы считаем, что этот человек не обладает ни знаниями, ни опытом, ни квалификацией, чтобы возглавлять такую компанию, как «Петропавловск», - говорится в письме. Его авторы удивлены, что во главу гигантского холдинга поставили человека, который до этого руководил «компанией масштаба меньше цеха в одном из предприятий «Петропавловска». Мещеряков общаться с профсоюзом отказался, заявив, что создать профсоюз могут и три человека.

Сила есть

Вместо того, чтобы найти с коллективом общий язык, Мещеряков предпринял попытку подавить «бунт». 26 августа в московский офис «Покровского рудника», входящего в состав «Петропавловска» ворвалась группа парней спортивного телосложения во главе с мужчиной, который представился Максимом Мещеряковым. Охранники отказались пустить пришедших в здание. Тогда мужчины перелезли через турникеты на входе, вырвали у охраны пропускные карточки и все равно вошли.

Мещеряков и его команда обошли все здание и объявили сотрудникам, что сохранят работу только тем, кто хочет работать с новым руководством. Якобы была частично уничтожена важная рабочая информация, а также блокирована работа серверов «Петропавловска». Сотрудники компании вызвали на место полицию и Росгвардию.

28 августа появилась информация, что полицейские вывели из здания «захватчиков» и принялись за изучение документов, чтобы дать правовую оценку ситуации.

Сам Мещеряков заявлял «Интерфаксу», что «приехал непосредственно на свое рабочее место» и считает это верным и обоснованным шагом. А своих спортивных спутников охарактеризовал в интервью «Российской газете» как «сотрудников хозяйственного блока».

Прогнозы

Конфликт вокруг «Петропавловска» сейчас развивается в двух плоскостях: физической и судебной. Критики Мещерякова говорят, что он поддерживает свой статус управленца с помощью накаченных молодых людей. После вторжения в офис «Покровского рудника» в Москве он заявил «Интерфаксу», что считает своей главной, первоочередной задачей – отражать атаки зарубежной узкой группы лиц. Никакие планы по развитию компании при этом Мещеряков обсудить оказался не готов.

Он также предпринимает попытки усилиться в правовом поле, но пока проигрывает. В интервью РГ Мещеряков сказал, что Совет директоров АО «УК «Петропавловск» назначил его генеральным директором общества. Однако на деле ситуация сложнее. Мещеряков пытался сместить с должности гендиректора УК «Петропавловск» Сергея Ермоленко, но Арбитражный суд Амурской области поддержал Ермоленко и запретил налоговой службе совершать регистрационные действия в отношении компании.

Ермоленко предполагает, что попытки смены руководства могут быть предприняты и в других филиалах компаниях: «Покровском руднике», «Маломырском руднике» и «Албанском руднике». Представители этих организаций уже обратились в суд с просьбой принять аналогичные обеспечительные меры, чтобы сохранить действующий менеджмент.

Отстраненный от дел Павел Масловский видит один реалистичный сценарий выхода из ситуации: «Революционно настроенные акционеры должны понять, что управлять компанией должны люди, подготовленные к этому вопросу. Это не просто ты сел в вагон, и он сам едет к окошку, где деньги выдают на гора. Его машинист ведет по рельсам, которые тоже люди произвели и проложили, да и вагон не с неба свалился, за ним — огромный производственный комплекс», — сказал он в интервью «Известиям».

Как конфликт вокруг «Петропавловска» отразится на работоспособности предприятия, объемах добычи и соответственно акциях и капитализации, по итогам одного месяца наверняка не скажет ни один эксперт. Но выходит пока так, что новый глава «Петропавловска» Максим Мещеряков генерирует только скандалы. Даже его заявления о том, что он встретится с коллективом, остались просто словами: Мещеряков действительно прилетал в Благовещенск, но с людьми не пообщался. Рудники пока продолжают работать в обычном режиме, но люди явно встревожены сложившейся ситуацией.

Один из основных акционеров «Петропавловска» — Prosperity Capital Management, а также отстраненный совет директоров «Петропавловска» подали в Комиссию по Поглощениям Великобритании жалобы о незаконном сговоре других акционеров компании. Итоги рассмотрения жалоб пока неизвестны. Но понятно, что компания продолжит нести серьезные репутационные потери, а в перспективе и финансовые, если конфликт не разрешится в ближайшее время. И поскольку новый исполнительный директор за полтора месяца работы так и не смог упрочить свои позиции и добиться выполнения хоть каких-то задач, соответствующих его должности, дальнейшая судьба самого Максима Мещерякова также вполне может стать предметом для обсуждения на внеочередном собрании акционеров.