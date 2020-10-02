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сегодня, 17:36 0

Из-за коронавируса и дождей горпарк в Белогорске проработал всего 66 дней

Горпарк Белогорска завершил весенне-летний сезон. В 2020-м он был не из легких, отметили в дирекции парков и скверов. Из почти 160 запланированных сезонных дней парк работал 99 дней. Из которых еще 33 дня не работал полностью или частично из-за обильных дождей. А два месяца простоя связаны с пандемией коронавируса.

— Фактически, вместо привычного начала сезона, а это конец апреля, парк начал работать лишь 25 июня, — рассказал руководитель дирекции Юрий Приходько. — Треть рабочего периода, кстати, мы все равно не работали из-за ливневых дождей. 16 дней совсем не включали аттракционы. Еще столько же дней включали временами из-за переменчивости погоды. Несмотря на такие проблемы в этом сезоне на аттракционах парка покатались более 133 тысяч раз.

В дирекции отметили, что больше всего посетителей за сезон зафиксировано 1 июля. В единый день голосования за поправку в Конституцию в парке отдохнули 6099 человек. Второй по пику посещаемости день — 5 июля, воскресенье. В этот день посетители прокатились на аттракционах почти 4,5 тысячи раз.

— Сезон завершен. Можно сказать, что началась подготовка к следующему, — добавил Юрий Приходько. — Аттракционы законсервируем, приготовим к зимнему хранению. В 2021-м они вновь пройдут аттестацию.

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#Белогорск

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