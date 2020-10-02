В Зее из-за бездействия полицейского произошло убийство

Следственный комитет по городу Зее завершил расследование уголовного дела по обвинению полицейского в халатности. 16 февраля в дежурную часть города Зеи поступил звонок: женщина сообщила, что её сосед угрожает топором ей и другим жителям дома на улице Ленина. Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части МО МВД России «Зейский» не отреагировал на звонок должным образом и не организовал выезд сотрудников на место происшествия.

Между тем конфликт в доме на улице Ленина привел к убийству одного из жителей дома, а также покушению на жизнь другого.

Обвиняемый уже уволен из полиции. По мнению следствия, бывший полицейский не только нарушил права граждан, но и дискредитировал в глазах общественности работу сотрудников органов внутренних дел. Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.