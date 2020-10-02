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сегодня, 16:46 0

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын
Фото: Инстаграм

У фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской родился сын, сообщают «Вести.ru». Мальчика называли Арсений.

На своей странице в Instagram Яна написала:

«Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются​​​. Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко».

Также она опубликовала несколько фотографии семьи. Малыша, который завернут в голубой конверт, держит на руках Евгений Плющенко. Рудковская решила не показывать лицо новорожденного и закрыла его стикером.

В своем недавнем интервью Рудковская намекала на скорое пополнение в семье. «Я просто человек суеверный, поэтому говорю — ждите», — сказала она. Также Рудковская сообщила, что впервые решила воспользоваться услугами суррогатной матери, так как у нее было несколько неудачных беременностей.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, который делает большие успехи в фигурном катании.

От предыдущего брака с Виктором Батуриным у Яны Рудковской есть сыновья Андрей и Николай. Сейчас им 19 и 18 лет. У Плющенко от первого брака есть сын Егор.

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#дети #шоу-бизнес

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