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сегодня, 17:02 1

Амурчане массово нарушают масочный режим

Амурчане массово нарушают масочный режим
Фото: tvzvezda.ru

Роспотребнадзор Приамурья продолжает проводить рейдовые проверки соблюдения масочного режима в пассажирских автобусах, торговых центрах и объектах розничной сети области. Специалисты проверили 74 объекта. Нарушения выявлены на 37 из них.

Тотальное нарушение соблюдения масочного режима зафиксировано как в крупных торговых центрах, так и на мелких объектах, таких как офисы выдачи микрокредитов, салоны связи, аптечные пункты, парикмахерские.

Больше всего нарушителей заметили в Свободном, Тынде, Райчихинске. В Благовещенске сотрудники Роспотребнадзора регистрировали нарушения на каждом четвёртом проверяемом объекте. Рейды будут продолжены, сообщает портал правительства Амурской области.

— Обращаю внимание глав муниципалитетов — прошу увеличить частоту рейдов. Через неделю будьте готовы доложить о проделанной работе. Мы должны сохранять настороженность, чтобы пройти осеннюю волну коронавируса, которая к тому же накладывается на сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, — рассказала зампред областного правительства Юлия Рябинина.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 часа назад

    В островах каждый 2 вообще без маски

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