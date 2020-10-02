Амурчане массово нарушают масочный режим

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Роспотребнадзор Приамурья продолжает проводить рейдовые проверки соблюдения масочного режима в пассажирских автобусах, торговых центрах и объектах розничной сети области. Специалисты проверили 74 объекта. Нарушения выявлены на 37 из них.

Тотальное нарушение соблюдения масочного режима зафиксировано как в крупных торговых центрах, так и на мелких объектах, таких как офисы выдачи микрокредитов, салоны связи, аптечные пункты, парикмахерские.

Больше всего нарушителей заметили в Свободном, Тынде, Райчихинске. В Благовещенске сотрудники Роспотребнадзора регистрировали нарушения на каждом четвёртом проверяемом объекте. Рейды будут продолжены, сообщает портал правительства Амурской области.

— Обращаю внимание глав муниципалитетов — прошу увеличить частоту рейдов. Через неделю будьте готовы доложить о проделанной работе. Мы должны сохранять настороженность, чтобы пройти осеннюю волну коронавируса, которая к тому же накладывается на сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, — рассказала зампред областного правительства Юлия Рябинина.