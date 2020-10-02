Главное «За неделю!»: «Корона» корреспондента Амур.инфо, жизнь амурчан без Китая и итог «дела Павлика»

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

«Корона» для семьи, или Как корреспонденту Амур.инфо пришлось столкнуться с главной заразой 2020 года

Банальная простуда могла бы так и остаться простудой, если бы не одно «но» — полная потеря обоняния. Так в нашу семью пришёл коронавирус, – пишет наш корреспондент в статье.

Всё получилось, как у всех: забор мазков для теста контактных членов семьи, утомительное ожидание результатов, утомительные догонялки с результатами, которые уже должны быть. Замкнутое пространство на достаточно длинный срок и день сурка.

В общем, для ознакомления заходим на Амур.инфо, читаем статью и не болеем!

«Выжить без Китая»: как изменилась жизнь Приамурья после закрытия границы

Решение о закрытии границы между Россией и Китаем было принято 30 января 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Карантинная мера, растянувшаяся на восемь месяцев, тогда казалась временной.

Сегодня амурчане, чья жизнь связана с Китаем напрямую, уже не верят очередному обещанию подождать ещё чуть-чуть. Их планы рушились уже много раз, и они научились жить здесь и сейчас.

Весть о закрытии границ застала китайских студентов благовещенских вузов на родине. Они уезжали в Поднебесную праздновать свой Новый год в полной уверенности, что вернутся, — поэтому тетради и учебники остались в России. Вернуться они не могут до сих пор, а знания уже восемь месяцев получают дистанционно.

Сложности из-за закрытых границ возникли у амурского бизнеса.

Если раньше доставка товара по маршруту Пекин – Хэйхэ обходилась в 800 рублей за 1 килограмм, то сейчас товар доставляют через Москву, что обходится в 2,5-3 раза дороже. Увеличение стоимости доставки, а также рост курса доллара вызвали серьезное повышение цен на фабричные товары из Китая. Тем не менее, продавцы отмечают, что высокие цены не отпугивают покупателей.

Туристическим фирмам, которые возили в Благовещенск китайских туристов, пришлось, наверное, сложнее всего. По словам генерального директора крупной туристической фирмы Юлии Тавитовой, после закрытия границ большую часть коллектива пришлось распустить. Кто-то ушёл совсем, кто-то на время — кормить семью нужно всем. Небольшую прибыль компания получает от продажи железнодорожных билетов, авиабилетов и продажи путёвок в российские санатории.

Ситуация скверная, но знайте одно – после долгой разлуки вкус блюд в кафе «У Лены» будет ещё лучше!

«Дело Павлика»: подозреваемых в убийстве тигра заключили под стражу

Меру пресечения суд изменил в среду, 30 сентября. Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области произведен расчет ущерба, связанного с уничтожением одной особи амурского тигра на территории области, который составляет 2 миллиона 317 тысяч 535 рублей, — сообщили в прокуратуре Амурской области. Ранее подозреваемых ограничили в перемещении подпиской о невыезде.

Это всё очень грустно, Павлика жаль.

НОВОСТИ КОРОТКО:

– Из-за реконструкции площади Ленина в этом году там не будет традиционного снежного городка. – Уверен, что при этом город не потеряет. Будет так же здорово, как и раньше. Ели, катки и горки мы разместим в разных районах города, – рассказал мэр города Олег Имамеев. Главное, чтобы не было катков на дорогах, а зимний городок подождём.

– В городе Зее появились шуточные дорожные знаки. Шутники похоронили ходовую, сочинили стих о налогах и нарекли Зею городом без дорог. В администрации рассказали, что это далеко не первый случай хулиганства. Шутников хватает. Например, неделю назад хулиганы сняли крышку люка и выложили это в интернет. Специалисты оперативно выехали на место. Ведь это опасно — в люк может кто-нибудь провалиться. Но, к счастью, всё закончилось благополучно. Ребят, шутки – круто, снимать люки – не круто!

– Подземный переход в районе ВДНХ регулярно затапливает водой. По словам представителей городской администрации, происходит это потому, что он изначально был построен без учета гидроизоляции. Ну, дай бог, надземный переход не будет затапливать.

Это были новости за неделю. До следующей пятницы, пока!