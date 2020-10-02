Спустя три года строительства сдадут участок трассы «Лена»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В нынешнем году будет полностью реконструирован участок трассы «Лена» с 63 до 93 километра. Масштабную работу вели с 2017 года, за три года на участке установили 8 новых мостов и две арочные трубы, сообщает пресс-служба правительства области.

Еще один крупный участок сдадут в 2021 году, реконструкцию проводят в городе Тында с 165 по 172 километр. На некотрых участках здесь двухсложное движение изменят на четырёхполосное, проведут мост и путепровод.

В проект реконструкции дороги внесли 48 изменений, учитывались пожелания жителей города Тында.

— Выезжали на место и разбирались по каждому случаю индивидуально. Большая часть вопросов была решена, в проект внесены изменения и согласованы с администрацией города, после изменения рабочей документации съезды будут организованы, — рассказал директор филиала дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток» в городе Благовещенске Александр Вашкевич.

В данный момент идёт ремонт на 5 участках трассы, общая протяжённость 45 километров. В 2021 году планируют заключить еще один контракт на укладку асфальта, так к 2023 году закончить укладку на последнем грунтовом участке дороги возле посёлка Соловьёвск.