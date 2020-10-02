Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 0

40% компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн

40% компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн
Фото: pixabay.com

Около 40% российских компаний, не отказавшихся в 2020 году от новогоднего корпоратива, проведут его в формате онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний», — отмечается в результатах опроса.

При этом только 34% респондентов ответили, что планируют провести корпоратив в конце 2020 года. 62% работодателей предпочитают провести новогодние мероприятия на внешних площадках, 38% — в своем офисе. Большинство же (66%) российских работодателей намерены в этом году отказаться от новогоднего корпоратива.

Опрос проводился сервисом «Работа.ру» (владелец Сбер) в сентябре среди более 1 тыс. компаний, 340 из которых не откажутся от корпоратива. Респондентами выступили представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

Просмотров всего: 26

#коронавирус #праздники #работа

распечатать


Коронавирус

В Приамурье выявили 36 новых заражений COVID-19
В России и мире

Дональд Трамп заразился коронавирусом
Происшествия 3

Жителям Благовещенска предлагают поработать наркокурьерами
Общество 3

Новый год в Благовещенске: горки будут, но ещё непонятно, где
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь