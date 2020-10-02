Приамурье во власти циклона: погода на 3 октября

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, дождь. Воздух прогреется до +8°С…+10°С. Ветер восточный и северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Райчихинске, Завитинске, Архаре ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +9°С…+12°С. Ветер восточный и северо-восточный 2-5 метров в секунду.

В Зее и Шимановске пасмурно и дождливо, сильный северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +10°С…+12°С.

В Тынде переменная облачность, дождь. Температура днём +3°С…+8°С. Северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно и дождливо. Температура днём +6°С…+9°С. Северо-восточный ветер 4-10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью и днём облачно, временами дождь. Ночью столбик термометра покажет +5°С…+7°С, днём потеплеет до +10°С…+12°С.