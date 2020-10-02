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сегодня, 16:27 0

Приамурье во власти циклона: погода на 3 октября

Приамурье во власти циклона: погода на 3 октября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории Приамурья погоду будет определять циклон. По северу ожидаются небольшие и умеренные дожди, возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. По югу — умеренные и сильные дожди. Ветер восточный и северо-восточный до 9-14 метров в секунду. Температура ночью по северу 0°С…+5°С, по центральным и южным районам +3°С…+8°С. Температура воздуха днём +8°С…+13°С.

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, дождь. Воздух прогреется до +8°С…+10°С. Ветер восточный и северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Райчихинске, Завитинске, Архаре ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +9°С…+12°С. Ветер восточный и северо-восточный 2-5 метров в секунду.

В Зее и Шимановске пасмурно и дождливо, сильный северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +10°С…+12°С.

В Тынде переменная облачность, дождь. Температура днём +3°С…+8°С. Северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно и дождливо. Температура днём +6°С…+9°С. Северо-восточный ветер 4-10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью и днём облачно, временами дождь. Ночью столбик термометра покажет +5°С…+7°С, днём потеплеет до +10°С…+12°С.

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#погода

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