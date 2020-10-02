В Приамурье выявили 36 новых заражений COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 18 заражений.

Пять новых случаев выявили в Октябрьском районе, по три в Тынде и Серышевском районе, по два в Зее и Тамбовском районе, по одному в Прогрессе, Ивановском и Константиновском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 362 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости — 552,12 на 100 тысяч населения.

2 837 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 52 человека.

1 282 человека контактировали с заболевшими.