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сегодня, 16:09 0

В Приамурье выявили 36 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявили 36 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 18 заражений.

Пять новых случаев выявили в Октябрьском районе, по три в Тынде и Серышевском районе, по два в Зее и Тамбовском районе, по одному в Прогрессе, Ивановском и Константиновском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 362 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости — 552,12 на 100 тысяч населения.

2 837 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 52 человека.

1 282 человека контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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