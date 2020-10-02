В Приамурье выявили 36 новых заражений COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 18 заражений.
Пять новых случаев выявили в Октябрьском районе, по три в Тынде и Серышевском районе, по два в Зее и Тамбовском районе, по одному в Прогрессе, Ивановском и Константиновском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 362 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости — 552,12 на 100 тысяч населения.
2 837 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 52 человека.
1 282 человека контактировали с заболевшими.
Просмотров всего: 588
#коронавирус #здоровье #медицина