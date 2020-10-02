Российского туриста в Турции насмерть придавило автоматическим окном

Дочь погибшего в Турции жителя поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района рассказала подробности трагедии.

Как пояснила дочь погибшего, семья проживала в номере под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно, которое в какой-то момент спустилось и зажало мужчину. В этот момент в комнате никого не было — мать с дочерью незадолго до этого отправились на вечернюю программу.

— Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся, — рассказала женщина.

По словам дочери, представители отеля не оказывают абсолютно никакой помощи семье. На встречу с женой и дочерью руководители гостиницы не явились, а прислали менеджера.

Домой туристы отправятся своим рейсом, тело в Россию отправят другим рейсом чуть раньше за счет страховой компании. Его в аэропорту Казани (напомним, из Нижнекамска международные рейсы пока не осуществляются) встретит сын умершего.

— Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России. Это все платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов, — пояснила дочь камполянца.

Однако в Турции тело погибшего забальзамируют, и родные погибшего опасаются, что вскрытие уже не покажет истинной причины смерти.