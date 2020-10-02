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2октября
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сегодня, 15:56 0

Кешбэк на туры по России продлили до окончания новогодних праздников

Кешбэк на туры по России продлили до окончания новогодних праздников
Фото: pixabay.com

Правительство РФ опубликовало документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, согласно которому программа туристического кешбэка была продлена и претерпела некоторые изменения, сообщают «Ведомости».

В частности, был сокращён с четырёх до двух ночей минимальный срок тура или проживания в гостинице. Кроме того, убрали ограничение на стоимость тура, ранее минимальная отметка составляла 25 тысяч рублей. Более привлекательной для туристов программа стала и после увеличения суммы кэшбэка – он по-прежнему будет составлять до 20 процентов от стоимости тура, но если раньше предельным значением суммы возврата было 15 тысяч рублей, то теперь это 20 тысяч рублей. Ещё одним изменением стала возможность участия в программе туристических агрегаторов.

Обязательным условием участия в программе осталась оплата тура картой платёжной системы «МИР», на которую и будет начислен кешбэк в течение пяти дней с оплаты тура.

Напомним, что программа по возврату денег, потраченных на внутренний туризм стартовала с 21 августа и изначально сроком её окончания было 28 августа, но распространялась она на путешествия по России, запланированные до конца года. Позднее программу было решено продлить на полтора месяца.

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#туризм #финансы

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