Жителя Благовещенска подозревают в краже семнадцати велосипедов

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Всё лето полицейские Благовещенска принимали от горожан заявления о похищениях велосипедов. Чаще всего двухколёсный транспорт исчезал из подъездов многоквартирных домов.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенных велосипедов, а также устроили проверку лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, на причастность к кражам.

Оперативникам удалось установить предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 27-ми летний благовещенец. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

Задержанный рассказал — в тёмное время суток он заходил в подъезды домов, перекусывал инструментами замки безопасности и похищал велосипеды. Таким образом благовещенец угнал 17 велосипедов.

Часть похищенных велосипедов сотрудники полиции вернули законным владельцам.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по фактам краж возбуждены угольные дела.

Единственный и гарантированный способ защиты велосипедов от рук злоумышленников — не оставлять двухколесное транспортное средство без присмотра, напоминают в полиции Благовещенска.