В Амурскую область прибыл второй мобильный технопарк «Кванториум»

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области

Второй автомобиль технопарка несколько меньше, чем первый, ведь в нем нет учебного класса. Здесь ребята будут работать на стационарно установленных приборах.

Мобильный технопарк «Кванториум» — это передвижная лаборатория, в которой ребята со всей области могут осваивать дополнительные занятия по направлениям Робо/Промдизайн», «VR/IT», «Гео/Аэро», а также учиться технологии в рамках школьной программы. На занятиях в «Кванториуме» сельских школьников знакомятся с обязательными навыками – hard- и soft-компетенциями.

Автомобиль уже готовится к первому рейсу. Он побывает в шести населённых пунктах области: Новокиевский Увал, Ромны, Новобурейский, Талакан, Архара и Завитинск. Благодаря оборудованию передвижной лаборатории около тысячи рубят смогут познакомиться с инженерно-техническими дисциплинами, ещё 3000 школьников примут участие в разных мероприятиях технопарка, — рассказывает пресс-служба министерства образования области.

Напомним, первый мобильный технопарк «Кванториум» совершил свою начал свою выездную работу 25 декабря 2019 года.