Дональд Трамп заразился коронавирусом

«Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!» — написал он.

Врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент США и его супруга чувствуют себя хорошо. Он также выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления.

«Президент и первая леди в настоящий момент чувствуют себя хорошо, они планируют оставаться дома — в пределах Белого дома — во время выздоровления. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности, пока он поправляется, я буду держать вас в курсе любых будущих событий», — говорится в заявлении Конли, распространенном пресс-службой Белого дома.

Согласно отредактированному графику Белого дома, Трамп намерен принять участие лишь в телефонной конференции, посвященной оказанию помощи пожилым людям в условиях пандемии. Изначально расписание американского лидера на пятницу насчитывало 14 пунктов. В графике Трампа числился предвыборный митинг перед его сторонниками в городе Сэнфорд (штат Флорида). Кроме того, он планировал провести закрытую встречу со своими сторонниками в отеле Trump International в Вашингтоне.

В четверг Трамп сообщил, что его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.

Случаи заражения новым коронавирусом фиксировались в Белом доме уже несколько раз. Он был выявлен, в частности, у Кэти Миллер, работавшей в то время пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса. Впоследствии новый коронавирус нашли у помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. И Миллер, и О'Брайен выздоровели и вернулись к работе.