Витрину кафе в Хабаровске украсили изображением среднего пальца

Фото: dvnovosti.ru

Житель города Хабаровска возмущён оформлением витрины городского кафе. Заведение, расположенное на улице Муравьёва-Амурского украсило окно средним пальцем с неоновой подсветкой.

Вызывающе оформить свой фасад решили в недавно открывшемся кафе New York. Заведение расположено в самом центре Хабаровска, а витрины выходят на красную линию города.

— Как можно было до этого додуматься? Кто-то считает средний палец проявлением остроумия? Очевидно, что люди, отвечающие за оформление витрины, не осознают, как выполнять свою работу. Я не ханжа. Спокойно отношусь к черному юмору, не против шуток на грани фола, но это просто оскорбительный жест, — отметил житель Хабаровска.

Средний палец всегда воспринимался, как нечто оскорбительное. Разбираться с рекламой, задевающей чувства горожан, должны в региональном представительстве Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве работают по обращению граждан.

— На основании заявления возбуждается дело, в ходе которого решается, является ли такая реклама добросовестной, — отметила Дарья Зайцева, пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.

Владельцам кафе грозит штраф за такую рекламу. В случае признания незаконности такого способа заманивания клиентов, бизнесменам придётся демонтировать «украшение», пишет dvnovosti.ru.