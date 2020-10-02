Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:23 3

Витрину кафе в Хабаровске украсили изображением среднего пальца

Витрину кафе в Хабаровске украсили изображением среднего пальца
Фото: dvnovosti.ru

Житель города Хабаровска возмущён оформлением витрины городского кафе. Заведение, расположенное на улице Муравьёва-Амурского украсило окно средним пальцем с неоновой подсветкой.

Вызывающе оформить свой фасад решили в недавно открывшемся кафе New York. Заведение расположено в самом центре Хабаровска, а витрины выходят на красную линию города.

— Как можно было до этого додуматься? Кто-то считает средний палец проявлением остроумия? Очевидно, что люди, отвечающие за оформление витрины, не осознают, как выполнять свою работу. Я не ханжа. Спокойно отношусь к черному юмору, не против шуток на грани фола, но это просто оскорбительный жест, — отметил житель Хабаровска.

Средний палец всегда воспринимался, как нечто оскорбительное. Разбираться с рекламой, задевающей чувства горожан, должны в региональном представительстве Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве работают по обращению граждан.

— На основании заявления возбуждается дело, в ходе которого решается, является ли такая реклама добросовестной, — отметила Дарья Зайцева, пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.

Владельцам кафе грозит штраф за такую рекламу. В случае признания незаконности такого способа заманивания клиентов, бизнесменам придётся демонтировать «украшение», пишет dvnovosti.ru.

Просмотров всего: 684

#жизнь

распечатать


Общество 1

Жителя Благовещенска подозревают в краже семнадцати велосипедов
Общество 7

В парке Дружбы поселился добродушный китайский дракон
Общество 2

Застройщика оштрафовали на 100 тысяч за упавший на стройке забор
Общество 4

Журналист Амур.инфо претендует на победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости России»
Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    эти новости-уровень Амуринфо

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    По-моему, это кулак. Паттерн? На Марсе тоже много чего "видят". Лица, например.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    36 минут назад

    Этот символ означает, что те мышцы, которые специфичны для мужчин, находятся в тонусе и готовы явить свою функцию. По-моему, нормально. Чем больше люди выражают своё мнение, тем лучше для их психики. Надо уважать своих сородичей. Все проявления их психики - не просто так, а зачем-то.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь