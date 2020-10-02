Фонд «Петропавловск» презентует свою первую детскую историческую книгу «Записки о Дальнем Востоке». Книга состоит из четырех частей: первая рассказывает о каменном веке, вторая — о дальневосточных империях эпохи Средневековья, третья — о русских землепроходцах 17 века, четвертая — о возвращении в 19 веке Приамурья в состав российского государства.

Презентации книги состоятся 3 октября в 14:00 в ТРЦ «Острова» и 6 октября в 14:00 в Амурском государственном университете. В мероприятии примут участие соавтор книги, руководитель проекта «Албазинская археологическая экспедиция», учёный секретарь Фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов и соавтор книги, археолог и художник-реставратор «Албазинской экспедиции» Варвара Хоменкер.

Документальное повествование, дополненное художественными рассказами, представляет читателю последние научные данные из археологии, этнографии и истории Дальнего Востока. Книга богато иллюстрирована художественными изображениями, а также фотографиями и рисунками археологических находок и музейных экспонатов.

Издание адресовано школьникам младшего и среднего возраста и всем, кто интересуется историей Дальнего Востока и России. Может быть использовано как учебное пособие в школьных учреждениях, сообщает пресс-служба фонда.