Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:12 1

Фонд «Петропавловск» презентует свою первую детскую историческую книгу «Записки о Дальнем Востоке»

Фонд «Петропавловск» презентует свою первую детскую историческую книгу «Записки о Дальнем Востоке»

Фонд «Петропавловск» презентует свою первую детскую историческую книгу «Записки о Дальнем Востоке». Книга состоит из четырех частей: первая рассказывает о каменном веке, вторая — о дальневосточных империях эпохи Средневековья, третья — о русских землепроходцах 17 века, четвертая — о возвращении в 19 веке Приамурья в состав российского государства.

Презентации книги состоятся 3 октября в 14:00 в ТРЦ «Острова» и 6 октября в 14:00 в Амурском государственном университете. В мероприятии примут участие соавтор книги, руководитель проекта «Албазинская археологическая экспедиция», учёный секретарь Фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов и соавтор книги, археолог и художник-реставратор «Албазинской экспедиции» Варвара Хоменкер.

Документальное повествование, дополненное художественными рассказами, представляет читателю последние научные данные из археологии, этнографии и истории Дальнего Востока. Книга богато иллюстрирована художественными изображениями, а также фотографиями и рисунками археологических находок и музейных экспонатов.

Издание адресовано школьникам младшего и среднего возраста и всем, кто интересуется историей Дальнего Востока и России. Может быть использовано как учебное пособие в школьных учреждениях, сообщает пресс-служба фонда.

Просмотров всего: 117

#дети #история #культура

распечатать


Культура

Завтра в Благовещенске стартует книжный фестиваль
В России и мире

Патриарх Кирилл выступил против законопроекта о порядке изъятия детей из семьи
В России и мире 1

Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет не намерена заводить детей
Общество 2

Юных амурчан с ментальными нарушениями научат кататься на лыжах и коньках
Комментарии
Показать все (1)
  • ВиталийН

    ВиталийН
    51 минута назад

    Какое же средневековье было на ДВ ? Средневековье - это европейское понятие, и Русь - одна из главных частей Европы. Нет средневековья американского, африканского, австралийского, индийского, китайского, вьетнамского и дальневосточного.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь