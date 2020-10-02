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2октября
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сегодня, 20:01 2

В одном из сёл Хабаровского края хотят снести пригодные для жизни дома

В одном из сёл Хабаровского края хотят снести пригодные для жизни дома
Фото: unsplash.com

Жительница села Дубровый Мыс Хабаровского края рассказала, что власти готовят к сносу кирпичные исправные дома, при этом ветхие деревянные дома продолжают стоять. Объясняют такое решение последствиями наводнения 2019, но очевидцы уверены — вода к кирпичном строениям даже не подходила, сообщает издание «DVHAB.RU».

Людмила Рудь — жительница села Дубровый Мыс Нанайского района пережила в своём деревянном доме паводки 2013 и 2019 года, она с уверенностью может сказать, что кирпичные двухэтажки стоят в центре села и вода до них даже не доходит. Людмила — не единственная, кого волнует судьба многоквартирных домов, жители села уже обратились с заявлением в прокуратуру и даже написали в Москву.

— Прокурор Хабаровского края Николай Рябов отправлял в столицу письмо, что до этих двухэтажек вода вообще не дошла. И ладно, если бы людям просто дали денег на переселение. Проблема в том, что эти дома разобьют. Тогда прямо в центре поселка появится груды строительного мусора, которые никто и никогда не уберет. У нас уже есть такая проблема со старым бомбоубежищем, — добавила местная жительница.

Сельчане уверены, что снос строений приведет к дальнейшему вымиранию села, ведь там нет более качественных построек.

Странно и то, что дома расположенные рядом в низине пострадавшими не признали. ЖКХ Хабаровского края предлагает жителям обратиться в районный суд, чтобы самим добиться для своих домов капитального ремонта или признать их непригодными для проживания.

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#Дальний Восток #ЖКХ

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    37 минут назад

    Ну м правильно делают. Где еще коттеджи строить для себя любимых? Не на затопляемых же участках, при том, что нужные участки не оформлены как надо.

  • Разнящий

    Разнящий
    29 минут назад

    Если прочитать оригинальную новость, то можно понять суть вопроса.

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