Окружить противника и захватить территорию на поле боя: Дальний Восток готовится впервые принять чемпионат мира по игре Го в 2021 году

Игра Го стала одним из испытаний в ходе очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортёр». Её правила участникам рассказали директор 41-го Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов и советник президента российской федерации Го Сергей Шахов. Они же консультировали участников в ходе игры.

«Вооружившись» чёрными и белыми камнями более 30 участников интеллектуального состязания вступили в игру. На прямоугольном игровом поле представители и сотрудники пресс-служб из Амурской и Магаданской областей, Приморского, Камчатского, Забайкальского и Хабаровского краев, Республик Саха (Якутия) и Бурятия начали свой ход. Цель игроков — огородить на игровой доске камнями своего цвета бо́льшую территорию, чем противник.

— По правилам игры первыми начали ход игроки с черными камнями. Делая ход, они выставляли один свой камень на доску в любую не занятую точку пересечения линий так, чтобы каждый камень имел соседний по вертикали или горизонтали незанятый пункт. Когда камень или группа камней окружается камнями соперника так, что у неё не осталось точек свободы, она считается захваченной и снимается с доски, — рассказал Сергей Шахов.

Игра в го длилась час. В итоге интеллектуального состязания победили из каждой пары играли друг с другом и выбирали сильнейших. Все участники в конце мероприятия получили сертификаты.

Такая тренировка по игре в го прошла не спроста. По решению Международной федерации по игре Го 41-ый Чемпионат мира по Го пройдет на Дальнем Востоке с 2 по 9 июня 2021 года.

— Впервые за всю историю древнейшей стратегической игры событие с 40-летней историей пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. В России игра популярна еще со времён СССР, — прокомментировал директор 41-го Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

В следующем году Чемпионат пройдёт на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. В нем поучпствуют представители 77-ми стран.

Чемпионат мира пройдет при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства спорта России, администрации Приморского края. Председателем организационного комитета чемпионата стал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. В оргкомитет также вошли губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Магаданской облсти Сергей Носов, Генеральный директор – Председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов, главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

На Чемпионате мира будет представлен уникальный формат деловой программы, в котором игре Го отведена роль коммуникационного моста, соединяющего Восток и Запад за общим полем игры.

Узнать подробнее о Чемпионате мира в России можно на сайте www.wagc2020.org.

Для справки: Го — логическая настольная игра. Она возникла в Древнем Китае 5 тысяч лет назад. По общему числу игроков — одна из самых распространённых настольных игр в мире. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.

Го объединяет элиты Азии в неформальный клуб. В Го играют председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Мун Чже Ин, политики стран АТР. Крупнейшие копании Азии, среди которых Alibaba, CITIC, Huawei, JBIC, Toyota, Samsung, LG, используют игру Го как язык делового общения и философию бизнеса.

Владивосток станет первым городом за пределами Юго-Восточной Азии, принимающим чемпионат по главной стратегической игре Востока.