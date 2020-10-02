В Амурской области при поддержке СИБУРа пройдет бизнес-форум «Код лидерства»

11 и 12 ноября в Благовещенске, а также 13 и 14 ноября в Свободном состоится форум для предпринимателей «Код лидерства». Мероприятие пройдет при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

На форум приглашаются представители малого и среднего бизнеса, а также инициативные и амбициозные жители региона, готовые заняться предпринимательской деятельностью.

Миссия проекта — стимулировать развитие малого бизнеса в специальных административных и налоговых условиях, сделать окружающую среду удобной для жителей, вдохновить начинающих предпринимателей на создание своего дела и определить возможности дальнейшего роста. Мероприятия форума призваны содействовать разработке, финансированию и реализации новых решений социальных, культурных и экологических задач региона.

Лучшие эксперты по финансам, юриспруденции, маркетингу, информационным технологиям и психологии проведут встречи, мастер-классы, практикумы и прочитают лекции на актуальные темы. Создатели и владельцы работающих бизнес-проектов продемонстрируют успешные кейсы и поделятся своими находками и идеями. Пройдут круглые столы, бизнес-игра и практикум по бизнес-плану.

Спикерами форума станут кандидат юридических наук, директор института бизнес-права университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Гриц; бизнес-консультант, преподаватель программ МВА в РАНХиГС, МГУ, CityBusinessSchool и московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС Дмитрий Дмитриев; преподаватель программ МВА в РАНХиГС Виталия Аветова; заместитель гендиректора по информационным технологиям группы Интерфакс Евгений Климов.

— Часто бывает так, что у человека возникает хорошая бизнес-идея, но для ее реализации не хватает знаний или элементарной поддержки — не столько даже финансовой, сколько моральной. Мы хотим не просто поделиться с такими людьми своими знаниями, наработанными за годы практики, но в первую очередь вдохновить их, помочь им обрести то удивительное состояние души, когда ты искренне веришь в свое дело и готов добиваться успеха в нем, — рассказал Дмитрий Дмитриев.

— Формирование комфортной среды, улучшение качества жизни в регионе — это задача не только чиновников, но и прежде всего самих жителей. Инициативных, предприимчивых, готовых не на словах, а на деле воплощать свои идеи на благо общества. Хочется поддержать именно таких людей, помочь им «прокачать» себя в сфере построения успешного бизнеса. Компания СИБУР предоставляет такую возможность, поскольку заинтересована не только в стратегическом развитии собственного промышленного потенциала, но и в развитии регионов, где она осуществляет свою деятельность, — сообщил руководитель функции обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

Регистрация на форум открыта по ссылке: http://kodliderstva.ru, сообщает пресс-служба ОСП ООО «СИБУР» в городе Благовещенске.