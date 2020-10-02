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сегодня, 14:27 0

Бродячий скот уничтожает амурский урожай

Бродячий скот уничтожает амурский урожай
Фото: www.instagram.com/amurvetupr/

В Приамурье ведётся борьба с бродячим скотом, амурские фермеры жалуются на уничтоженный урожай. Договориться с владельцами скота получается не всегда, недобросовестным хозяевам грозят штрафы, сообщает управление ветеринарии области.

Сотрудники управления ветеринарии проводят беседы с населением, но в большинстве случаев владельцев скота не интересуют убытки соседей. В настоящее время выездные проверки проводят в сёлах Белогорского района, там выявили злостных нарушителей. На прошлой неделе в Бурейском, Михайловском и Белогорском районах совместную работу провели управление ветеринарии и Россельхознадзор.

— Специалисты управления ветеринарии устанавливают хозяев бродячих животных по номерам на их бирках. А наказывать нерадивых животноводов — уже задача сотрудников Россельхознадзора. Кроме этого, владельцы погубленного урожая все чаще также подают иски о возмещении ущерба. Если речь о потраве соевых полей, сумма такой выплаты может быть очень большой, — пояснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

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#сельское хозяйство

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