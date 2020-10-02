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сегодня, 14:06 7

В парке Дружбы поселился добродушный китайский дракон

В парке Дружбы поселился добродушный китайский дракон

Милый дракон, установленный на перилах мостика в парке Дружбы, обещает стать новым любимцем благовещенцев. У нас ведь так принято — фотографироваться с новыми скульптурами и натирать их на счастье до блеска. Скоро к дракону присоединится его товарищ. Доставку второй идентичной скульптуры с завода в Красноярске ждут через 7-10 дней.

Как сообщало Амур.инфо, собрать деньги на изготовление скульптуры помогли спонсоры, плюс скидку сделал сам завод. И пусть дракон приехал к нам только сейчас, а не к юбилею парка, как планировалось изначально, посмотреть на него и прогуляться по красивому осеннему парку – желающие будут точно.

— Вес дракона более 70 килограммов. Выглядит он очень по-доброму, у нас это не злой персонаж, — говорит директор ОКЦ Надежда Багрова. — Небольшая скульптура длиной в один метр изначально и задумывалась для того, чтобы дракона можно было поместить на перила. А потом подходить к нему, натирать, загадывать желание.

Эта малая архитектурная форма теперь как нельзя лучше отображает китайскую стилистику нашего парка.

Кстати, парк Дружбы единственный в городе не закрывается на зимний период. Там всё ещё работают часть аттракционов и точки общепита. Зимой же парк засияет новыми красками в прямом смысле слова. Как рассказала Надежда Багрова, администрация города в этом году пообещала установить в парке светящиеся ледяные фигуры. Традиционно там появятся ёлка, каток, снежные горки.

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#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    2 часа назад

    чёйта на первоначальных фотографиях казалось, что на нём чуть ли не сидеть модно ... а это весь шум из за такой вот статуэтки?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Интересно сколько он на перилах просидит...Пока очередной биомусор не отломает ему хвост?

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    1 час назад

    Толстая натура, вы думайте не поверхностно, ведь любая скульптура для адекватных детей и мудрых взрослых - радость и память.

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    1 час назад

    Павел Флудерский, хотелось бы верить, что не сломают или не открутят или не спилят

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Красиво и в тему. Жаль что мандалы испортят.. или нет, устроим на них засаду, поймаем и сделаем из них пару бесплатных скульптур)

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Уже мечтаю с этим дракошей сфотографироваться! Спасибо ОКЦ, что делаете нашу жизнь интереснее!

  • Незнайка из Солнечного города

    Незнайка из Солнечного города
    3 минуты назад

    Хорошенький дракончик. Здорово, что облагораживают Парк дружбы. Теперь есть место в микрорайоне, где можно приятно погулять семьей.

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