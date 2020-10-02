В парке Дружбы поселился добродушный китайский дракон

Милый дракон, установленный на перилах мостика в парке Дружбы, обещает стать новым любимцем благовещенцев. У нас ведь так принято — фотографироваться с новыми скульптурами и натирать их на счастье до блеска. Скоро к дракону присоединится его товарищ. Доставку второй идентичной скульптуры с завода в Красноярске ждут через 7-10 дней.

Как сообщало Амур.инфо, собрать деньги на изготовление скульптуры помогли спонсоры, плюс скидку сделал сам завод. И пусть дракон приехал к нам только сейчас, а не к юбилею парка, как планировалось изначально, посмотреть на него и прогуляться по красивому осеннему парку – желающие будут точно.

— Вес дракона более 70 килограммов. Выглядит он очень по-доброму, у нас это не злой персонаж, — говорит директор ОКЦ Надежда Багрова. — Небольшая скульптура длиной в один метр изначально и задумывалась для того, чтобы дракона можно было поместить на перила. А потом подходить к нему, натирать, загадывать желание.

Эта малая архитектурная форма теперь как нельзя лучше отображает китайскую стилистику нашего парка.

Кстати, парк Дружбы единственный в городе не закрывается на зимний период. Там всё ещё работают часть аттракционов и точки общепита. Зимой же парк засияет новыми красками в прямом смысле слова. Как рассказала Надежда Багрова, администрация города в этом году пообещала установить в парке светящиеся ледяные фигуры. Традиционно там появятся ёлка, каток, снежные горки.