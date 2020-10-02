Жителям Благовещенска предлагают поработать наркокурьерами

Жителю Благовещенска предложили поработать наркокурьером, при этом пообещали заработную плату в 60 тысяч рублей в неделю. Объявление при этом замаскировали под безобидную информацию о вакансии.

— У меня есть основная работа, но я искал подработку. На «Авито» в разделе «Работа в Благовещенске» увидел вакансию курьера. В обязанностях было указано: «наличный и безналичный расчет, доставка заказов», — рассказывает Константин.

После того как молодой человек откликнулся на объявление, его направили в WhatsApp, а после недолгого общения на другой номер в Telegram.

— Работодатель в Telegram назвался Олегом и спросил, догадываюсь ли я, почему за работу курьером так много платят? На что я ответил, что, нет, не догадываюсь. Тогда он рассказал, что в мои обязанности будет входить закладка небольших посылок, с ноготок. Я уточнил, что в посылках? Прямым текстом мне было сказано, что там наркотики.

В полиции Благовещенска нам заявили, что такие объявления, хотя и нечасто, всплывают не только на «Авито», но и в соцсетях. В случае, если вам предлагают нелегальный способ заработка, обращайтесь в полицию по телефонам: 01 или 112, а также в любой из отделов полиции.