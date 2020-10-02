Застройщика оштрафовали на 100 тысяч за упавший на стройке забор

— На фото видно, как застройщик устраняет нарушения. Мы боимся, что наши дети свалятся в яму. Между досками огромная дыра, — рассказала жительница дома на улице Шевченко, 63 Софья.

Специалисты из Госстройнадзора и прокуратуры области выявили и другое нарушение. Грунт из котлована лежит на его краю насыпью в три метра без крепления. Хотя по проекту его необходимо вывозить за пределы стройки.

Напомним, что жители дома на улице Шевченко, 63, не раз жаловались на «Амурстройзаказчик». Война разгорелась ещё в июле, когда застройщик спилил деревья соседей, чтобы провезти технику на стройплощадку.