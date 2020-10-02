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сегодня, 13:55 2

Застройщика оштрафовали на 100 тысяч за упавший на стройке забор

Застройщика оштрафовали на 100 тысяч за упавший на стройке забор

Прокуратура Амурской области оштрафовала «Амурстройзаказчик» на 100 тысяч рублей за нарушения в ходе строительства на Горького — Шевченко. Стенки котлована никак не были закреплены, забор со смежным участком, по словам соседей, падал дважды. А это угрожает жизни и здоровью граждан.

— На фото видно, как застройщик устраняет нарушения. Мы боимся, что наши дети свалятся в яму. Между досками огромная дыра, — рассказала жительница дома на улице Шевченко, 63 Софья.

Специалисты из Госстройнадзора и прокуратуры области выявили и другое нарушение. Грунт из котлована лежит на его краю насыпью в три метра без крепления. Хотя по проекту его необходимо вывозить за пределы стройки.

Напомним, что жители дома на улице Шевченко, 63, не раз жаловались на «Амурстройзаказчик». Война разгорелась ещё в июле, когда застройщик спилил деревья соседей, чтобы провезти технику на стройплощадку.

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#жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    2 часа назад

    100 тысяч - это вообще ничто при строительстве дома.

    даже добавлять к цене квадрата не станут.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А на Шевченко-Красноармейской застройщик построил ворота на стройку в районе решетки дождевой канализации. Решетку тяжелая техника благополучно сломала...В итоге канализация эта забита всяким мусором.Перекресток "плывет"

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