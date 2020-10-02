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сегодня, 13:42 4

Журналист Амур.инфо претендует на победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости России»

Журналист Амур.инфо претендует на победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости России»

Журналист Амур.инфо Алексей Риман стал участником всероссийского конкурса «Хорошие новости России». Жюри понравилось его видеоинтервью с заслуженным артистом России Александром Половцевым. Победителя в конкурсе определит голосование — поддержать Алексея можно до 5 октября.

Конкурс проводит Федеральное агентство новостей. Онлайн-голосование продлится до 23:59 по московскому времени 5 октября.

Сам Алексей рассказал, что изначально было просто задание сделать три интервью с участниками «Амурской осени». Одним из героев как раз должен был стать Александр Половцев.

— Я думаю, вау, он же известен по роли майора Соловца из сериала «Улицы разбитых фонарей». И что меня ещё больше подкупило, он снимался в сериале «Восьмидесятые», который я в своё время смотрел с огромным удовольствием. Созвонился обговорить встречу, он оказался очень приветливым. Записали интервью, придумали для него игру с конкурсами. Мы, конечно, их переделали специально под артиста. Спустя две недели узнал, что моё интервью было отправлено на конкурс. Теперь с превеликим нетерпением буду ждать результатов, — поделился автор.

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#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Это этот журналист пишет трэшевые заголовки-новости:Типа "благовещенец потратил сворованные деньги на себя любимого"?

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Сложно сказать, ведь у Амур.инфо принципиальная позиция заключается в том, чтобы читатели никогда и ни за что не узнали тех, кто пишет на его страницах.

    Всё и всегда строго инкогнито.

    Почему?

    Думается, что ответ очевиден.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    так форум будет или нет?

  • бабаяга

    бабаяга
    33 минуты назад

    думаю они работают по принципу -напиши статью и если она нам понравится -получишь денежку.А автором может быть кто угодно

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