Журналист Амур.инфо претендует на победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости России»

Конкурс проводит Федеральное агентство новостей. Онлайн-голосование продлится до 23:59 по московскому времени 5 октября.

Сам Алексей рассказал, что изначально было просто задание сделать три интервью с участниками «Амурской осени». Одним из героев как раз должен был стать Александр Половцев.

— Я думаю, вау, он же известен по роли майора Соловца из сериала «Улицы разбитых фонарей». И что меня ещё больше подкупило, он снимался в сериале «Восьмидесятые», который я в своё время смотрел с огромным удовольствием. Созвонился обговорить встречу, он оказался очень приветливым. Записали интервью, придумали для него игру с конкурсами. Мы, конечно, их переделали специально под артиста. Спустя две недели узнал, что моё интервью было отправлено на конкурс. Теперь с превеликим нетерпением буду ждать результатов, — поделился автор.