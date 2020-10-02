Новый год в Благовещенске: горки будут, но ещё непонятно, где

Несмотря на запрет массовых мероприятий и реконструкцию площади Ленина, в Благовещенске всё же поставят новогодние горки. Вот только, где именно — пока неизвестно.

Как уже сообщало Амур.инфо, в этом году Благовещенск останется без привычного снежного городка на площади. Тем не менее новогодний праздник к нам всё-таки придёт, заверили в мэрии.

— Больше внимания будет уделено декоративной подсветке города: различные гирлянды, фигуры и композиции, подсветка аллей деревьев. Установим в разных районах города несколько новогодних ёлок разных форм и конструкций. Ещё одно направление – оборудование небольших спортивных объектов в шаговой доступности, например, катков, хоккейных площадок. Будет красиво, — пообещали в администрации города.

Горки для детей и взрослых тоже будут. Сколько и в каком именно месте их поставят — пока решается.