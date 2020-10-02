Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 3

Новый год в Благовещенске: горки будут, но ещё непонятно, где

Новый год в Благовещенске: горки будут, но ещё непонятно, где

Несмотря на запрет массовых мероприятий и реконструкцию площади Ленина, в Благовещенске всё же поставят новогодние горки. Вот только, где именно — пока неизвестно.

Как уже сообщало Амур.инфо, в этом году Благовещенск останется без привычного снежного городка на площади. Тем не менее новогодний праздник к нам всё-таки придёт, заверили в мэрии.

— Больше внимания будет уделено декоративной подсветке города: различные гирлянды, фигуры и композиции, подсветка аллей деревьев. Установим в разных районах города несколько новогодних ёлок разных форм и конструкций. Ещё одно направление – оборудование небольших спортивных объектов в шаговой доступности, например, катков, хоккейных площадок. Будет красиво, — пообещали в администрации города.

Горки для детей и взрослых тоже будут. Сколько и в каком именно месте их поставят — пока решается.

Просмотров всего: 497

#городская власть #отдых #праздники

распечатать


В России и мире

40% компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн

Общество 7

В парке Дружбы поселился добродушный китайский дракон
Общество 4

Журналист Амур.инфо претендует на победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости России»
Общество 15

Традиционного снежного городка на центральной площади Благовещенска в этом году не будет
Комментарии
Показать все (3)
  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Площадь Победы, набережная со спуском к Амуру, стадион "Амур".

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Второе Владимировское озеро

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    1 час назад

    район ОКЦ свободен

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь