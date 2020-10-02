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сегодня, 18:22 0

В Благовещенске в субботу у ОКЦ будут прививать от гриппа

В Благовещенске в субботу у ОКЦ будут прививать от гриппа
Фото: unsplash.com

Завтра, 3 октября, в столице Приамурья снова будет работать мобильный пункт вакцинации. От гриппа всех желающих привьют с 11:00 до 13:00 около Общественно-культурного центра. Для вакцинации желательно иметь при себе медицинский полис.

Прививку ставят совершеннолетним с письменного согласия. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты и социальная дистанция. Медики поликлиники № 3 перед процедурой обязательно осмотрят пациентов, измерят температуру и определят противопоказания, сообщает пресс-служба Администрации города.

Привиться можно также в своей поликлинике по месту жительства. Напомним, прививки от гриппа в мобильном пункте ставят уже две недели в разных частях города. Такие меры приняты, чтобы избежать очередей.

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#жизнь #медицина

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