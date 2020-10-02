В Чернобыле откроют первый туристический веломаршрут

Проходить маршрут будет от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и до деревни Плютовище. В настоящее время власти занимаются устройством велотрека, а также площадок для отдыха.

Как отмечает телеканал «360», велосипедное сообщество Украины уже проверило маршрут и отметило его особенности, а также уровень радиации. По словам представителей госпредприятия «Экоцентр», контрольные уровни возможного облучения не превышают норму.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский решил открыть Чернобыльскую зону для туристов. По его мнению, это ликвидирует очереди на КПП и не позволит коррупционерам наживаться на продаже билетов в зону отчуждения.

В апреле 2020 года Зеленский предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.