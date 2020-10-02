В сёлах Приамурья некому заниматься организацией похорон

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Заниматься организацией похорон в маленьких амурских сёлах просто некому. Амурские депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Это позволит подключить к вопросу предпринимателей и частные организации.

По законодательству вопросами погребения в каждом населённом пункте должны заниматься специализированные службы, создаваемыми органами местного самоуправления. Полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения возложены на сельские поселения. На самом деле, как оказалось, заниматься организацией похорон в сёлах Приамурья попросту некому.

— Когда мы начали обзванивать Магадан, Хабаровск, Якутию, оказалось, что этот вопрос актуальный для всех территорий, где небольшая плотность населения и очень большие территории. Территория Амурской области, мы знаем, немаленькая, и вопрос по созданию спецслужб для организации похорон стоит очень остро. При этом содержать их крайне невыгодно и непросто как из-за небольшого объёма услуг в указанной сфере, так и в связи с дефицитом местных бюджетов, — рассказала Ирина Киевская, председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии.

В Амурской области по отдельным муниципальным образованиям количество захоронений за три последних года, за исключением районных центров, составило в среднем не более десяти в год. В небольших сельсоветах эта цифра варьируется от одного до семи.

Законодательное собрание Амурской области предлагает внести изменения в федеральные законы «О погребении и похоронном деле» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые позволят индивидуальным предпринимателям и частным организациям в сельских поселениях выходить на конкурс и заниматься похоронным делом. Это поможет исключить обязанность местных администраций создавать подобные службы и расходовать немалые бюджетные средства на их содержание.

Амурские депутаты озвучили этот вопрос на заседании экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» в Государственной думе, которое прошло в форме видеосвязи. Амурскую область поблагодарили за поднятую на федеральный уровень проблему и отметили, что никто из субъектов ещё не выдвигал подобных предложений.

— Главное, что нас не просто услышали, нам предложили объединиться с советом. Они напишут обращение в правительство РФ с просьбой отдать эти полномочия субъектам, либо создать межпоселенческие спецслужбы, чтобы они могли заниматься подобными вопросами. Например, она создана будет в городе, но возьмёт на себя обслуживание ближайших сёл. Во время проработки закона у нас появился ряд вопросов, которые мы будет дорабатывать уже на областном уровне. Это позволит ещё на первом этапе до принятия федеральных поправок оказывать данные услуги в наших поселениях не в ущерб населению и бюджету, — прокомментировала Ирина Киевская.

После получения протокола заседания, где будут прописаны дальнейшие рекомендации, депутаты амурского парламента продолжат разрабатывать законодательную инициативу, сообщает сайт Законодательного собрания Приамурья.