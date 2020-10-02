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сегодня, 12:11 0

30 килограммов конопли изъяли у жителя Тамбовского района

30 килограммов конопли изъяли у жителя Тамбовского района
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Амурской области

13 сентября у жителя села Резуновка Тамбовского района сотрудники ФСБ России изъяли 30 килограммов марихуаны. Мужчина собирал и заготавливал наркотики, чтобы отправить их в Еврейскую автономную область.

Ещё 8 килограммов марихуаны нашли 23 сентября в селе Албазино Сковородинского района, гражданка 2000 года рождения хранила наркотики на придомовой территории. 6 сентября в районе села Марково Благовещенского района у амурчанина 1986 года рождения было изъято 4 грамма гашишного масла.

Все вещества направлены на экспертизу, после неё будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#происшествия #криминал

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