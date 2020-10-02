Завтра в Благовещенске стартует книжный фестиваль

3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова» пройдёт книжный фестиваль «Берег». На фестивале будут презентации книг, известные писатели, конкурсы, лекции и ещё несколько десятков мероприятий. Вход везде бесплатный.

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В течение двух дней фестиваля сорок книжных издательств представят книги по издательским ценам. Состоятся встречи с писателями — Денисом Драгунским, амурскими авторами Сергеем Оробием, Милой Коротич и другими. Будут презентации книг писателя и председателя жюри литературного конкурса «Детство на Амуре» Булата Ханова, финалиста премии «Большая книга» Александра Григоренко, писательницы Анны Матвеевой, фотографа и кинорежиссёра Олега Семенца и других.

Также в программе круглые столы и дискуссии о Дальнем Востоке в литературе, амурском краеведении, современных библиотеках и фантастических героях, литературный питчинг, мастер-классы по китайской каллиграфии и академической фотографии, чайная церемония от Института Конфуция БГПУ. А ещё лекция «Амурские динозавры и кто их ел» палеонтолога Ивана Болотского.

Большое событие — встреча с автором «Петровых в гриппе и вокруг него» в Благовещенске! 4 октября в 16:00 писатель Алексей Сальников (@beartheswineherd) ответит на вопросы читателей.

А ещё в рамках книжного фестиваля бесплатно покажут спектакль Театра.doc о подростках Дальнего Востока! Зрителей ждут 4 октября в 19:00 в Амурском областном театре кукол.

«Будущее.doc» — первый в России спектакль в технике «вербатим в наушниках». Актёры не играют, а просто транслируют в живом времени текст, интонацию и дыхание того человека, чей голос они слышат в наушниках. «Будущее.doc Восток» — новая версия спектакля. Специально для неё участники Театра.doc поговорили с подростками из Благовещенска и Хабаровска и смонтировали спектакль из монологов о проблемах, ожиданиях, травмах и гражданской позиции. Вход также бесплатный, но по предварительной регистрации по ссылке в профиле @amurkniga.

Полное расписание всех мероприятий смотрите на сайте amurkniga.com.