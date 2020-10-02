Ущерб от паводков в Приамурье оценят по поручению Путина

— Правительству РФ, МЧС России и органам власти пострадавших субъектов федерации необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась на данных территориях. Организовать работы по оценке ущерба от паводка в августе 2020 года. Прежде всего в части жилья, имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур субъектов РФ, — говорится в поручении.

Доклад представят до 15 октября, а затем — раз в месяц.