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2октября
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сегодня, 11:51 0

Ущерб от паводков в Приамурье оценят по поручению Путина

Ущерб от паводков в Приамурье оценят по поручению Путина
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября оценить паводки в регионах. Специалисты доложат об объёмах ущерба в Амурской области, Забайкальского края, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости.

— Правительству РФ, МЧС России и органам власти пострадавших субъектов федерации необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась на данных территориях. Организовать работы по оценке ущерба от паводка в августе 2020 года. Прежде всего в части жилья, имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур субъектов РФ, — говорится в поручении.

Доклад представят до 15 октября, а затем — раз в месяц.

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#большая вода #Дальний Восток #жизнь

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