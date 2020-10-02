Амурчанина, сбившего пешехода насмерть, осудили на два года

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанина, обвиняемого в наезде на пешехода.

В сентябре 2019 года житель Приамурья ехал по трассе Благовещенск — Бибиково на автомобиле Suzuki. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному на проезжей части дорожной разметкой и дорожными знаками, водитель не уступил дорогу пешеходу и наехал на него. Пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Непосредственной причиной смерти пешехода стал травматический шок в комбинации с острой кровопотерей. Водитель сам сообщил в полицию о произошедшем с его участием ДТП и вызвал бригаду скорой помощи.

Амурчанин на судебном заседании полностью признал свою вину.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему основное наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и дополнительное наказание — два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме этого, амурчанин заплатит родственникам погибшего 367 тысяч 773 рубля в качестве возмещения материального вреда, морального ущерба и расходов на представителя, сообщает городской суд Благовещенска.