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2октября
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сегодня, 10:37 2

Амурчанина, сбившего пешехода насмерть, осудили на два года

Амурчанина, сбившего пешехода насмерть, осудили на два года
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанина, обвиняемого в наезде на пешехода.

В сентябре 2019 года житель Приамурья ехал по трассе Благовещенск — Бибиково на автомобиле Suzuki. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному на проезжей части дорожной разметкой и дорожными знаками, водитель не уступил дорогу пешеходу и наехал на него. Пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Непосредственной причиной смерти пешехода стал травматический шок в комбинации с острой кровопотерей. Водитель сам сообщил в полицию о произошедшем с его участием ДТП и вызвал бригаду скорой помощи.

Амурчанин на судебном заседании полностью признал свою вину.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему основное наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и дополнительное наказание — два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме этого, амурчанин заплатит родственникам погибшего 367 тысяч 773 рубля в качестве возмещения материального вреда, морального ущерба и расходов на представителя, сообщает городской суд Благовещенска.

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#дороги #ДТП #суды

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    А когда Кильчанского?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    15 минут назад

    Однако же: ".... амурчанин заплатит родственникам погибшего 367 тысяч 773 рубля в качестве возмещения материального вреда, морального ущерба и расходов на представителя...". Цена человеческой жизни!

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