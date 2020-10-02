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сегодня, 11:09 3

Прокуратура обязала администрацию Благовещенска организовать водоотведение по улице Дьяченко

Прокуратура обязала администрацию Благовещенска организовать водоотведение по улице Дьяченко

Благовещенская прокуратура проверила состояние ливневой канализации по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до Институтской – и признала её содержание неэффективным.

— Так, в результате произошедшего 8 июня 2020 года сильного ливня затопленными оказались автомобильная дорога по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до улицы Институтской (высота до 1 метра над уровнем дорожного покрытия), территория многоквартирных домов № 2, 3, территория МАОУ «Гимназия № 25» (корпус № 1 по адресу: улица Дьяченко, 4), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 по улице Дьяченко вместе с прилегающими к дороге пешеходными тротуарами, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Исковое заявление по факту нарушения закона прокуратура направила в городской суд Благовещенска 6 июля. 28 сентября суд удовлетворил требование, и теперь администрация города обязана организовать водоотведение по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до Институтской. Фактическое устранение нарушений проконтролирует городская прокуратура.

За прошедшее лето улица Дьяченко оказывалась под водой несколько раз. Например, после дождя 14 июня. После тропического ливня, который прошел в городе 28 июня, улица также пострадала сильнее всего. После циклона, пришедшего в город 18 августа, воду с улицы Дьяченко с трудом откачали три вакуумных машины ГСТК. Также в некоторых домах на улице Дьяченко в связи с затоплением подстанций не было электричества. Улица оказалась под водой и после дождя 4 сентября, который принес в область тайфун Майсак.

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#большая вода

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    38 минут назад

    Ой посодют Олеееженьку! Много кто плавает, например, Высокая https://www.amur.info/news/2020/09/23/178676

    - Это для дополнительного возбуждения, чтоб "по совокупности дел"! тксзть,)

  • Толстая натура

    Толстая натура
    23 минуты назад

    Да пусть содют. Если не хотят искать в этом безобразии виноватых - пусть отвечают сами.

    Это вам не ордена бывшей распильдяйке на грудь вешать.

    Это вам не разбиратся, кто в ГСТК тех.условия выдавал да подписывал, эти люди поди до сих пор там же и сидят.

    Это не виноватых за обваливающиеся дома, за заливаемый переход под ВДНХ, за незаконные строительства в водоохранных зонах, за ...и т.д. искать.

    Не хотят никого наказывать?

    Пусть нонешнего дрючат, пока других прикрывает.

    Как надоест - так может и подумает, зачем ему это все.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    21 минута назад

    )))) Под столом!

    Толстая натура, аплодирую стоя!!

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