Прокуратура обязала администрацию Благовещенска организовать водоотведение по улице Дьяченко

Благовещенская прокуратура проверила состояние ливневой канализации по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до Институтской – и признала её содержание неэффективным.

— Так, в результате произошедшего 8 июня 2020 года сильного ливня затопленными оказались автомобильная дорога по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до улицы Институтской (высота до 1 метра над уровнем дорожного покрытия), территория многоквартирных домов № 2, 3, территория МАОУ «Гимназия № 25» (корпус № 1 по адресу: улица Дьяченко, 4), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 по улице Дьяченко вместе с прилегающими к дороге пешеходными тротуарами, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Исковое заявление по факту нарушения закона прокуратура направила в городской суд Благовещенска 6 июля. 28 сентября суд удовлетворил требование, и теперь администрация города обязана организовать водоотведение по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до Институтской. Фактическое устранение нарушений проконтролирует городская прокуратура.

За прошедшее лето улица Дьяченко оказывалась под водой несколько раз. Например, после дождя 14 июня. После тропического ливня, который прошел в городе 28 июня, улица также пострадала сильнее всего. После циклона, пришедшего в город 18 августа, воду с улицы Дьяченко с трудом откачали три вакуумных машины ГСТК. Также в некоторых домах на улице Дьяченко в связи с затоплением подстанций не было электричества. Улица оказалась под водой и после дождя 4 сентября, который принес в область тайфун Майсак.