Стала известна хронология событий в день гибели дочери Владимира Конкина

София Конкина познакомилась со своим последним кавалером Михаилом Серовым в «Тиндере». Отношения развивались стремительно: мужчина заказывал даме такси, переводил деньги на карманные расходы, вместе они ходили на выставки, в аквапарк. София представила ухажеру свою 11-летнюю дочь и даже рассказала о своих кредитных долгах.

«Конфетно-букетный» период отношений продлился с июля по август. Вскоре София и Михаил стали жить одной семьей. Все расходы взял на себя Михаил: он платил 18 тысяч рублей в неделю за «двушку» на Зоологической улице. Пара собиралась прожить в доме с видом на зоопарк минимум до января 2021 года (так они сказали агенту). Подбором мебели и дизайном семейного гнездышка с удовольствием занималась София. Они установили посудомоечную машину (сейчас агрегат уже выставлен на продажу на сайте объявлений), дочь актера активно искала в Интернете новый диван. Михаил предложил поселить ребенка в отдельную дальнюю комнату, «чтобы не ходить через нее».

— Я была так рада, когда нашлась эта пара. Смотришь на них, и глаз радуется, — вспоминает риелтор. — Первым мне позвонил Михаил. Всегда платил он — и ни разу не задерживал плату. Зря на него родственники Софии ополчились, видно было, что он о девочках заботился. А 24 сентября он мне написал, что София умерла, и он съезжает. Сейчас в квартире уже никого нет, но после Михаила даже все розетки остались починенными, он мужик рукастый.

По словам подруг Софии, девушка сначала была очень рада переменам в своей жизни: переезд в центр города, непьющий работящий мужчина, новая работа в шоуруме «Let’s Dress», где тоже все вроде бы стало получаться. Дочь актера рассказывала, что попала в хороший коллектив, где ее ценят. Как она сама хвасталась, ей удавалось «продать одежды больше чем на 200 тысяч в день!».

Но идиллия продлилась недолго.

Уже в августе между Софией и Михаилом случилась первая ссора. Все начиналось с упреков мужчины из-за того, что подруга забросила домашнее хозяйство, но самым серьезным стал скандал из-за денег. Михаил был необычайно резок, а в итоге заявил, что уезжает в Ярославль, где живет его мать, и за квартиру платить больше не будет. Уже после перепалки София делилась с подругами подозрениями, что бывший моряк (в День ВМФ Михаил гордился причастностью к флоту) на самом деле, наверное, что-то употреблял раньше или имеет какие-то проблемы с психикой. На это предположение наводили вспышки агрессии с его стороны. В частной беседе дочь актера даже назвала своего сожителя маньяком. Оказывается, София застала его за довольно неприглядным занятием: бойфренд подслушивал ее разговор по телефону. О ревности Михаила говорит и его переписка с Софией: мужчина неоднократно пытался высказать партнерше претензии за то, что та якобы «шлялась» по ночам, и всегда нервно реагировал, когда подруга не отвечала на его сообщения даже в рабочее время.

Заметим, что в беседе с «МК» Михаил рассказал более радужную версию, ограничившись кратким: ссоры были, но незначительные. Мужчина пояснил, что работал «трезвым водителем» и в доставке, при этом совершенно не жаловался на финансы.

21 сентября, сутки до трагедии. София ездила на встречу с бывшим бойфрендом, 37-летним старшим научным сотрудником организации при Минфине Алексеем (их роман закончился давно, последний раз пара виделась в марте). Примерно в 16.30 Алексей на своей иномарке забрал Софию у метро «Дмитровская». Они поехали в кальянную в районе станции метро «Октябрьское поле». Конкина заказала кальян и роллы, а когда встал вопрос о том, какие выбрать напитки, то она заявила, что ее молодой человек запрещает ей пить, и заказала чай. Фотографию с застольем и интерьером София опубликовала в соцсети.

Как рассказал Алексей, София жаловалась, что ей не хватает личного пространства, но при этом была весела.

— Думаю, в плохом настроении она и не встретилась бы со мной. Никаких романтических отношений мы не планировали, я живу не один, она тоже, — отмел подозрения Алексей.

По его словам, в начале седьмого вечера он подвез Софию до станции метро «Новослободская».

Потом Конкина пошла в кино вместе с Михаилом, и это был последний раз, когда они виделись. Сама София была расстроена их культпоходом. Девушка писала подругам, что сожитель опять устроил «цирк» в кинотеатре, что она сама оплачивала билеты и что решение разъехаться — окончательное и бесповоротное. При этом София не собиралась съезжать с Зоологической улицы: она искала подругу на подселение.

На следующий день после обеда Михаил прислал Софии номер телефона риелтора, отвечающего за квартиру, которую они снимали. То есть, по сути, и он, и София уже были готовы разъехаться, но мужчина почему-то до последнего утверждал, что в их отношениях царит идиллия.

Вторник, 22 сентября, был у Софии выходным. День у нее начался стандартно — с телефонных разговоров с банками о возможной реструктуризации просроченных кредитов. Женщина искала способы выйти из затруднительного финансового положения. Кроме того был разговор с классным руководителем дочери Софии. Та сообщила ей о ЧП: у девочки пропал телефон. Конкина безуспешно попыталась прозвониться на потерянный мобильник. Затем позвонила в специализированный магазин для пловцов. Именно туда, в район станции метро «Тушинская», она направилась, чтобы купить нарукавники для дочери, по дороге рассказывая подругам о неудачном походе в кино с Михаилом.

Около 19.00 София позвонила своей коллеге с нетипичным вопросом — можно ли ей приехать в офис в свой выходной. По словам сотрудницы шоурума, на работе все относились к Софии хорошо и ценили ее. Приятельница сказала ей, что приехать можно.

В 19.17 у Софии состоялся телефонный разговор с дочерью. Девочка рассказала матери о том, что мобильник ей подкинули обратно в школе. Об этом София сразу же написала учительнице, попросив довести до детей и их родителей, что чужие вещи брать нехорошо. Школьница не заметила ничего странного в беседе с матерью.

В этот же вечер помимо подруг София общалась с педагогом-репетитором дочери, к которой та отправилась после школы. И с неким абонентом из Италии, с которым они переписывались на английском языке и которого она называла «дорогой».

После визита в магазин для пловцов София гуляла по торговому центру, о чем свидетельствуют фотографии из ее телефона. В 19.48 она сфотографировала бюджетный магазин нижнего белья, где была распродажа комплектов «все по 100 рублей». Такую фотографию девушка даже выкладывала в соцсеть.

В 20.17 София написала Алексею, с которым накануне ходила в кальянную. Девушка поделилась, что у нее во время встречи было странное чувство, и спросила: не изменилась ли она. Но мужчина быстро закруглил разговор, так как был занят. В 20.49 дочь актера написала собеседнику странное сообщение: «Ладно, я в фитнес уже пошла, потом меня встретит…» и предложила «завтра созвониться», на что мужчина ответил «давай». После этого она поехала домой.

Следующий разговор у Софии случился в 21.30. Дочь Конкина беседовала с близкой подругой Викторией. По словам девушки, собеседница была в порядке, и ничего необычного в ее речи она не заметила. София сказала Виктории, что находится дома.

И вот здесь начинаются противоречия.

Дочь Софии утверждает, что Михаил ушел из дома в 20.30, незадолго до прихода матери. Сам Серов утверждает совсем другое. Он видел, как дама сердца собиралась в бассейн и даже взяла из холодильника бутылку вина. Около 22.00 София наконец отправилась в фитнес-клуб, а Михаил уехал по делам в 23.00.

Кто здесь ошибается? Или даже врет? Ведь по информации телеграм-канала «112» девушка купила бутылку вина неподалеку от фитнес-клуба и выпила чуть ли не из горла на улице. Значит, за час женщина «уговорила» почти полтора литра? И в таком состоянии отправилась плавать?

В 22.09 София прислала дочери сообщение, что купила «очень классные шапочки» для бассейна и обещала показать на следующий день. Это тоже выглядит странно: ведь мать и дочь только что расстались, но дома про покупки женщина почему-то ей не сказала. Последнее сообщение — смайл с поцелуем — мама отправила ребенку в 22.10.

После этого Конкина безуспешно пыталась дозвониться до бара, расположенного близ станции метро «Маяковская». Девушка звонила туда в 22.16. В самом заведении заверили, что 22 сентября Софии у них не было, зато примерно полтора месяца назад гостью видели в стенах бара в гордом одиночестве. Со слов сотрудников, за вечер она выпила пару коктейлей.

Следующая активность Софии в телефоне — это фотосессия в купальнике уже в стенах бассейна. Последнюю фотографию дочь актера сделала в 23.02.

По информации от источника в следствии, в помещении бассейна кроме Софии находились трое мужчин: один москвич и два уроженца Киргизии. Они рассказали, что, придя в бассейн, девушка сразу стала плавать, и ей стало плохо. В этот момент двое мужчин находились в сауне, а один из киргизов был в воде и заметил, что с дамой что-то не то. Именно он якобы почти сразу достал ее из бассейна. Первую помощь бросился оказывать вышедший из кабинки сауны другой гость, а киргизы побежали сообщить о ЧП на ресепшн. Далее все развивалось по известному сценарию: «скорую» вызвали в 23.33, а уже около 23.40 медики разрезали купальный костюм на Софии, сумели «завести» уже остановившееся сердце и госпитализировали в Боткинскую больницу. Со слов врачей, легкие девушки были заполнены водой и рвотными массами, что и стало причиной смерти.

По данным от собеседника, в Бюро СМЭ провели экспресс-исследования крови и мочи Софии, которые показали высокое содержание алкоголя в организме девушки (2,25 промилле в крови и 2,96 в моче) и следы седативного препарата.

Даже если верить информации из СМИ и София выпила бутылку вина перед бассейном, то это все равно не снимает многие важные вопросы. Например, откуда в ее организме препарат, который часто смешивают с алкоголем самоубийцы?

По мнению адвоката Юлии Нитченко, на многие вопросы уже не найти ответов из-за того, что следователи упустили время.

— По сути, мы сейчас занимаемся тем, что правоохранительные органы должны были сделать по горячим следам. Безвозвратно упущен обыск в квартире. Ведь откуда-то взялось это лекарство? В вещах Софии таких таблеток не было, — негодует Юлия Нитченко. — Вызывает вопросы количество алкоголя, которое обнаружили в организме девушки — результаты анализов показали содержание больше, чем у Михаила Ефремова, они сопоставимы с более чем одной бутылкой водки! Как я понимаю, из-за того, что дело возбудили только спустя 4 дня после смерти и в основном благодаря шумихе, большую часть записей с камер видеонаблюдения уже не восстановить. Телефон и личные вещи Софии чудом попали в руки к родственникам, а не к третьим лицам, когда содержимое сумки и смартфона должны были изучить следователи в первые же часы после случившегося. И это дочь заслуженного человека! А как у нас обстоит с делами обычных людей?

Адвокат Владимира Конкина заявила, что намерена обращаться к председателю СКР Александру Бастрыкину.

Еще один повод для беспокойства — мягко говоря, странная инициатива бывшего возлюбленного Конкиной. Михаил, по словам Юлии Нитченко, после смерти женщины просил ее родственников отдать ему дочь Софии, что выглядит довольно странно.

— Как Михаил себе это представлял, я не понимаю. Они прожили с Софией около трех месяцев, и он хотел забрать ее ребенка, не приходясь девочке никем. Это сразу же насторожило всех родственников погибшей. Зачем? Кроме того, Михаил из документов передал нам только паспорт Софии, а вот загранник ее дочери почему-то не нашел. Опять же странно выглядит временное исчезновение телефона дочери Софии. Кстати, Михаил буквально до последних дней предлагал передать ребенку новый «Самсунг».

В вещах, которые самостоятельно изучила адвокат Владимира Конкина, не нашлось каких-либо прощальных посланий Софии или того, что могло бы указывать на ее желание расстаться с жизнью. Наоборот, дочь актера активно вела ежедневник, куда записывала дела и расходы. В сентябре София успела сдать анализы на коронавирус, посетить стоматолога, гинеколога, ортодонта, сходить на маникюр, педикюр, сделать прическу, купить куртку, кроссовки, купальник, ласты. В планах у девушки было сделать ресницы 28 сентября и сходить к стоматологу 29-го.

22 сентября днем София написала в телефоне несколько заметок. Например, в 12.36 она составила список: лифтинговые патчи, крем для глаз, лосьон, косметолог, коррекция татуажа, губы, нос, волосы, одежда: юбка, комбинация, платье, тиндер, пальто.

Но была среди записей и одна странная заметка. 31 августа в 0.43 София написала «Извините я отношусь к религии свидетели иеговы (запрещенная в России организация. — Прим. авт.), наша религия не позволяет врать». Была ли это шутка, цитата или нечто другое, неизвестно. Однако в сумке Софии на стикерах рукой была выписана молитва о благоуспешной торговле святому великомученику Иоанну Сочавскому.

Из лекарств в вещах дочери актера был пакет терафлю и таблетка омепразола (лекарство от изжоги, для лечения язв желудка, противопоказано принимать с алкоголем). Больше — ничего подозрительного.

На днях уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» была передано в СУ по ЦАО, однако, по словам Юлии Нитченко, в расследовании мало что изменилось.

— Я была в СК 30 сентября, и мне сообщили, что только формируется следственная группа. Ни меня, ни кого-либо из родственников Софии не знакомили с результатами исследований, все, что мы знаем, — это информация СМИ, — рассказала Юлия Нитченко.

По данным нашего источника, представители фитнес-клуба уверяют следователей, что бассейн — это только одно название, и с документами на него у них все в порядке. Для того чтобы разобраться в нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок использования гостями клуба и оказания услуг клиентам, следователи направили письмо в Роспотребнадзор. Однако до сих пор не прояснены два важных вопроса: почему, когда Софии стало плохо, в бассейне не было рядом дежурного тренера или кого-то из сотрудников фитнес-клуба. И как девушку допустили до занятий в нетрезвом виде.

Мы позвонили по номеру телефона, указанному на карте фитнес-клуба Софии. Мужской голос заверил, что у них все работает и можно позаниматься в зале, поплавать в бассейне, попариться в общей финской сауне на территории бассейна. На вопросы о бассейне собеседник ответил, что по ГОСТам он не подходит для проведения спортивных соревнований — площадь всего 18 квадратных метров, 3 дорожки, но аквааэробика — пожалуйста. Со слов сотрудника фитнес-клуба, в бассейне всегда присутствует дежурный тренер и все уже забыли неприятную историю недельной давности — в бассейн приходили сотрудники правоохранительных органов, все измерили, и клуб продолжает работать в штатном режиме.

Возможно, в этом деле и вовсе нет никаких загадок. Просто нетрезвая женщина пошла в бассейн и утонула. Если бы не посмертный анализ Конкиной, дело уже давно списали бы в архив. Но сколько мы знаем примеров, когда самая обычная смерть оказывалась замаскированным убийством. И возможно, оперативники и следователи все-таки прислушаются к реальному горю своего кумира из кино. Ведь тот же Шарапов в знаменитом сериале смог распутать убийство Ларисы Груздевой. Наверное, и ему самому стоит помочь узнать правду о гибели любимой дочери.