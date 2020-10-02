В подвале дома на Северной открылся «горячий источник» (видео)

В благовещенской многоэтажке из затопленного подвала валит пар. Жители первого этажа дома на Северной, 175, в придачу к тёплому полу получили ещё и плесень. Такая ситуация продолжается с начала лета, рассказали жильцы.

В подъезде отваливается шпаклёвка, а жители боятся, что вода испортит фундамент дома. А это очень опасно — дом может упасть.

— Вода стояла с 2019 года, но раньше её активно откачивал насос. Его поставила «управляйка», а сейчас он уже не справляется, воды много. С лета вода начала прибывать. Дошло до того, что она затопила счётчики, произошло замыкание, а дом сутки стоял без света. После этого случая работники «управляйки» перенесли счётчики на первый этаж, — рассказала жительница дома Наталья.

Жители письменно обращались в управляющую компанию, жилищную инспекцию и прокуратуру. Ещё в августе жилинспекция обязала «Управ-Дом» устранить проблему, сообщили жители. Но проблема так и не решилась.

В управляющей компании рассказали, что вода поступает из лотка теплотрассы ТЭЦ. Дело в том, что, когда дождевая вода попадает в грунт, она скапливается в поддоне для труб отопления. Поэтому она сильно нагревается. А так как подвал ниже, чем трубы, то вода стекает туда.

— Трубам нужно расширяться и сжиматься. Поэтому вокруг них необходимо оставить свободное пространство. Забетонировать или запенить его нельзя. А если замазать чем-то, то вода будет создавать слишком большое давление и всё равно прорвётся в подвал, — рассказал главный инженер «Управ-Дома» Руслан Петровец.

Постоянно откачивать воду из подвала совершенно не эффективно. Дожди идут постоянно, а дома находятся в низине. Даже если вывести трубу в Асташинские озёра, то вода будет поступать, скорее всего, не из подвала в озеро, а наоборот.

— Если в подвале находится примерно 150 кубометров воды, то насос может откачать только 10 кубометров в час. Согласитесь, что, если вода прибывает, то насос попросту не справится. По закону устранять это должна управляющая компания, но ведь не мы заливаем подвал. Если дожди прекратятся, то вода сама должна уйти в грунт, — говорит Руслан Петровец.

Проблему инженер сравнил со Змеем Горынычем. Как бы специалисты не старались — вырастут новые головы, то есть вода вернётся со следующим ливнем. Однако управляющая компания запланировала масштабную откачку воды из подвала в скором времени.

Жительница предложила поставить мощный насос, а за электричество, которое он сожжёт, платить всем домом. Однако в управляющей компании пояснили, что сверх норматива за электричество начислять жителям просто не имеют права. По закону за то, что превышает норматив, — платит «управляйка». Эти изменения в Жилищном кодексе действуют с января 2017 года.

В «Благовещенской ТЭЦ» сообщили, что дефектов в тепловой сети нет. Там предположили, что причина затопления – высокий уровень грунтовых вод или порыв городского водопровода. В АКС исключили последний вариант — работники не выявили никаких дефектов водоснабжения.

Также сотрудники ТЭЦ установили, что канализация проложена выше тепловой сети. Это значит, что вывести воду из подвала в канализацию не получится. Работники «БТЭЦ» предложили управлению ЖКХ администрации города вынести тепловую сеть на поверхность.

Проблема водоотведения стоит остро по всей столице Приамурья. Жители дома обратились к мэру города Олегу Имамееву. Он выяснил причину — высокие грунтовые воды. Напомним, что Олег Гатауллович недавно поставил задачу решения проблемы водоотведения. А значит, проблема благовещенцев в перспективе полностью решится.