Глава региона посетил притрассовые посёлки БАМа с рабочей поездкой

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Губернатор Амурской области Василий Орлов отправился в командировку по северным районам Приамурья и посетил бамовские посёлки Усть-Нюкжу и Юктали.

В Усть-Нюкже сейчас проживает чуть более 500 человек, населённый пункт входит в состав бамовских посёлков, здесь есть жилые дома и соцобъекты. Значительная часть жителей — эвенки.

В школе Усть-Нюкжи учится 120 школьников, 98 из них – эвенки. Уклон в образовательном процессе учебного заведения сделан на изучение эвенкийской культуры. Ребята изучают традиции, обычаи и язык. В прошлом году школа получила комплекты для лингафонного изучения эвенкийского языка, сообщает портал правительства Амурской области.

Активное развитие в школе Усть-Нюкжи получили национальные виды спорта и скалолазание. С 2013 года здесь проводится областная спартакиада по национальным видам спорта, а с 2012 года ежегодные межрегиональные соревнования по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе «Вертикальная весна».

При школе открыт интернат, где на полном обеспечении проживают и учатся 15 детей. Их родители ведут традиционный для эвенков кочевой образ жизни.

Для детей создана кочевая школа, в ней сейчас обучаются 4 ребенка. Ребята, семьи которых кочуют, но не могут оставить ребенка в интернате, изучают предметы прямо в тайге. К ним вместе со школьным оленьим стадом приезжает педагог. В распоряжении кочевой школы ноутбуки, электрогенератор и спутниковый телефон.

Губернатор познакомился и с меню бесплатного питания младшеклассников в школьной столовой. Вопросов к организации питания учеников у главы региона не возникло.

Одна из проблем посёлка — переселение жителей из аварийных домов. Из 107 домов Усть-Нюкжи аварийными признаны 19. Аварийный фонд включен в программу переселения граждан из аварийного жилья зоны БАМа.

В селе Юктали губернатор посетил участковую больницу — одну из самых крупных в районе. Она обслуживает более 1 350 человек. Главная проблема медицинского учреждения — отсутствие врачей. Сейчас здесь остаются вакантными пять ставок.

— Медики не хотят ехать, да оно и понятно — посёлок отдалённый. По счастливой случайности согласился приехать на работу опытный хирург-онколог. Больше пока нет желающих, — рассказал Андрей Козлов, главврач Тындинской больницы.

Губернатор Приамурья предложил продумать вопрос увеличения материального поощрения врачей.

— Один из выходов — больше нужно платить денег врачам. Возможно, стоит увеличить размер единовременной выплаты по программе «Земский доктор» для тех медиков, кто едет работать в отдалённые населенные пункты региона, — предложил Василий Орлов.