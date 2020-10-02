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сегодня, 09:44 7

Глава региона посетил притрассовые посёлки БАМа с рабочей поездкой

Глава региона посетил притрассовые посёлки БАМа с рабочей поездкой
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов отправился в командировку по северным районам Приамурья и посетил бамовские посёлки Усть-Нюкжу и Юктали.

В Усть-Нюкже сейчас проживает чуть более 500 человек, населённый пункт входит в состав бамовских посёлков, здесь есть жилые дома и соцобъекты. Значительная часть жителей — эвенки.

В школе Усть-Нюкжи учится 120 школьников, 98 из них – эвенки. Уклон в образовательном процессе учебного заведения сделан на изучение эвенкийской культуры. Ребята изучают традиции, обычаи и язык. В прошлом году школа получила комплекты для лингафонного изучения эвенкийского языка, сообщает портал правительства Амурской области.

Активное развитие в школе Усть-Нюкжи получили национальные виды спорта и скалолазание. С 2013 года здесь проводится областная спартакиада по национальным видам спорта, а с 2012 года ежегодные межрегиональные соревнования по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе «Вертикальная весна».

При школе открыт интернат, где на полном обеспечении проживают и учатся 15 детей. Их родители ведут традиционный для эвенков кочевой образ жизни.

Для детей создана кочевая школа, в ней сейчас обучаются 4 ребенка. Ребята, семьи которых кочуют, но не могут оставить ребенка в интернате, изучают предметы прямо в тайге. К ним вместе со школьным оленьим стадом приезжает педагог. В распоряжении кочевой школы ноутбуки, электрогенератор и спутниковый телефон.

Губернатор познакомился и с меню бесплатного питания младшеклассников в школьной столовой. Вопросов к организации питания учеников у главы региона не возникло.

Одна из проблем посёлка — переселение жителей из аварийных домов. Из 107 домов Усть-Нюкжи аварийными признаны 19. Аварийный фонд включен в программу переселения граждан из аварийного жилья зоны БАМа.

В селе Юктали губернатор посетил участковую больницу — одну из самых крупных в районе. Она обслуживает более 1 350 человек. Главная проблема медицинского учреждения — отсутствие врачей. Сейчас здесь остаются вакантными пять ставок.

— Медики не хотят ехать, да оно и понятно — посёлок отдалённый. По счастливой случайности согласился приехать на работу опытный хирург-онколог. Больше пока нет желающих, — рассказал Андрей Козлов, главврач Тындинской больницы.

Губернатор Приамурья предложил продумать вопрос увеличения материального поощрения врачей.

— Один из выходов — больше нужно платить денег врачам. Возможно, стоит увеличить размер единовременной выплаты по программе «Земский доктор» для тех медиков, кто едет работать в отдалённые населенные пункты региона, — предложил Василий Орлов.

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#губернатор #жизнь

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Туризм за государственный счет или попытка уклонится от выполнения своих функциональных обязанностей?

  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    "Один из выходов — больше нужно платить денег врачам"

    Гениально!!! Открытие тянет на Нобелевку.

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Питание школьников - ужо из каждого УТЮГА!!! Тьфу!!!

  • йошкин кит

    йошкин кит
    42 минуты назад

    Чож ты уася по комсомольской ветке не проехался. Посёлки Маревый, Дипкун, Тутаул и далее не посетил, не поинтересовался как там народ выживает??? Без дорог, медицины и остальных недоступных услуг простейших???? Показушник!!!!!

  • йошкин кит

    йошкин кит
    41 минута назад

    Это, кстати, тоже БАМовские посёлки!

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Красивое место на фото! )

  • Кроненберг

    Кроненберг
    27 минут назад

    не место красит человека Лорд-а человек место

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