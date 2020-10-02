Выбор читателей за 1 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 1 октября.
Традиционного снежного городка на центральной площади Благовещенска в этом году не будет
Из-за реконструкции площади Ленина в этом году там не будет традиционного снежного городка.
В Амурской области 35 новых случаев COVID
В Амурской области в четверг, 1 октября, лабораторно подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 – в Благовещенске, 7 – в Свободном, 6 – в Тынде. По одному – в Белогорске, а также в Ивановском, Октябрьском и Тамбовском районах. Суточный темп прироста — 0,8 %.
Подозрительная организация агитирует амурских родителей против «дистанционки»
В WhatsApp появилась группа «Стоп Дистант Амурская область» для родителей школьников из Благовещенска и Амурской области. Участники чата выступают против дистанционного образования, называют его незаконным и утверждают, что оно приведёт к деградации школьников.
Благовещенку обманули более чем на 1 миллион рублей
В дежурную часть МВД обратилась жительница Благовещенска, она рассказала, что стала жертвой мошенника и лишилась крупной суммы денег.
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