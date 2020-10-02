Новая схема развода: мошенники пытались обмануть благовещенку, потерявшую iPhone

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Благовещенка Татьяна три года назад потеряла новый iPhone, пока находилась в Москве. На днях её обрадовали, что телефон нашёлся, но тут же попросили сделать ряд сомнительных операций.

Девушка рассказала в своём Инстаграме, что ей позвонили с неизвестного номера.

— Татьяна?

— Да, Татьяна.

— Я сотрудник официального сервисного центра ISERV в Москве (компания, занимающаяся ремонтом и обслуживанием техники фирмы Apple — Прим.ред.). Тут пришли ребята азиатской внешности и принесли на разблокировку телефон. Вы случайно не теряли?

— Начинаю вспоминать, да, три года назад в Москве потеряла новый iPhone 7.

После этого специалист центра назвала девушке её имя, фамилию, отчество. Затем попросила проделать ряд операций, чтобы высветилось сообщение, что этот телефон утерян. Тогда на этом основании специалисты центра могли бы изъять его у тех, кто принес аппарат на разблокировку.

— Ух ты, такое возможно? Спасибо большое! — говорит в своем сторис Татьяна.

Но тут началось самое интересное.

— Четкими, отлаженными фразами меня ведут в блокатор, там должен высветиться телефон, его геолокация. Спрашивают: «Вы не видите?» – Я говорю: «Нет, не вижу», — продолжает благовещенка.

После этого её попросили убрать старую геометку, чтобы телефон заново поймал интернет и отобразился.

— Сначала я очень обрадовалась, говорю: «Спасибо большое», а девушка отвечает: «Что вы, это моя работа». Потом, конечно, начала чувствовать, вдруг это развод. Специалист меня ещё всё время торопила, говорила: «Давайте быстрее сделаем, они придут через пятнадцать минут», — вспоминает девушка.

Татьяна рассказывает, что начала искать какие-то настройки в блокаторе и решила на всякий случай заглянуть в Гугл. Там было написано, что это один из способов мошенничества.

Примеров того, каким бы мог быть исход, если бы Татьяна вовремя не спохватилась, в Сети достаточно. Вот один из них.

Другой девушке также сказали, что для того, чтобы вернуть iPhone, им необходимо доказать службе безопасности (охране или правоохранительным органам), что аппарат является краденым и продемонстрировать им данную надпись на экране блокировки. После этого они оформят телефон как украденный и смогут вернуть в любой момент. Они попросили ещё раз заблокировать гаджет. Для этого якобы необходимо было отвязать устройство от iCloud и добавить его заново. Девушка удалила, но после такой операции добавить iPhone обратно можно только с самого устройства. В той ситуации пострадавшая от мошенников полностью отвязала смартфон от своей учетной записи и добровольно разблокировала его для злоумышленников. Разумеется, номер телефона и адрес сервисного центра оказались фейковые, описывает подобную ситуацию сайт digger.ru

Но даже после того, как Татьяна свернула разговор с оператором, приключения её утерянного телефона не закончились.

Через несколько часов благовещенке написал мужчина из Кирова и прислал фото телефона, уточняя, ей ли он принадлежал. И спросил, потеряла ли она его?

Как оказалось, он купил её iPhone за 5 000 рублей, не зная, что он под паролем и с уведомлением о пропаже. В этом случае ни то что пользоваться, его даже включить невозможно. Поняв, что и его обманули, он предложил вернуть Татьяне гаджет хоть за какое-то вознаграждение, чтобы компенсировать себе часть потраченных средств.

Татьяна рассказала нам, что есть кому в Москве забрать у него телефон, но по поводу суммы вознаграждения и собственно возврата она ещё ничего не решила.