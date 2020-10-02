Гороскоп 2 октября: Близнецам угрожают мошенники, а Львы будут расточительны

Восход Солнца: 06:31

Заход Солнца: 18:06

Солнце в Весах.

Овен. День пройдёт под знаком обмана и недоразумений. Постарайтесь вести себя сдержанно — не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в авантюры — вероятны осложнения в работе или личной жизни.

Телец. День благоприятный для очищения, исцеления. Сегодня могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Не думайте, что болезни проходят сами собой. Даже если кризис минует, то впоследствии могут возникнуть тяжёлые осложнения.

Близнецы. Повышаются риски стать жертвой мошенника, будьте внимательными и не отвечайте незнакомцам. Благоприятный день для начала новых дел, перспективного планирования, встреч и контактов с партнёрами.

Рак. День несёт негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками.

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Гороскоп 28 сентября – 4 октября: каким знакам нужно быть осторожнее на этой неделе

Лев. Вероятно, ваши расходы по дому превысят, на ваш взгляд, разумные пределы. Поэтому в супружеских отношениях возможно значительное охлаждение. День связан с потерями, тратами. Постарайтесь быть экономнее и держать под контролем финансовое семейное положение.

Дева. Постарайтесь сегодня воспринимать мир максимально широко, отказываясь от привычных рамок. Вы будете обладать большим зарядом бодрости и сможете справиться с любыми поставленными задачами. Не стоит проводить время впустую.

Весы. Некоторая монотонность и кажущееся однообразие жизни могут заставить мужчин искать новые знакомства или впечатления. Умерьте свое желание, не торопитесь — новые контакты создадут в будущем множество проблем.

Скорпион. День отмечен снижением деловой и творческой активности. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самобичеванием, так как от этого ничего не изменится.

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Гороскоп на октябрь 2020 года: кто обретёт счастье

Стрелец. Звезды гороскопа вряд ли дадут вам спокойно усидеть на месте. Задумайтесь, не преувеличиваете ли вы значимость денег? Возможно, вы забываете о другом счастье. Ваше беспокойство и тайные страхи в сфере любовных отношений неоправданны — смело идите вперёд.

Козерог. Благоприятное расположение звезд позволит вам спокойно заниматься повседневными делами, утвердиться в своем мнении по важным вопросам, проявить свои способности в творчестве, с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным.

Водолей. Звезды советуют заняться улаживанием финансовых проблем, от которых зависит не только состояние личного счёта, но и отношения с супругом. День преобразований, перемен и трансформаций. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе.

Рыбы. Не обращайте внимания на невоспитанных людей – может, они просто не в настроении. А в идеале держитесь подальше от всяких хамов – пообщайтесь с друзьями, они у вас замечательные. День благоприятен для профессиональной деятельности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев