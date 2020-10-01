Дальневосточные губернаторы рассказали о перспективах развития регионов ДФО участникам «Медиашколы» на Камчатке

Обеспечение доступными авиабилетами, привлечение молодых специалистов на Дальний Восток, организацию новых международных транспортных коридоров, а также другие важные темы сегодня обсудили в Петропавловске-Камчатском. 1 октября здесь стартовала очная сессия «Медиашколы: Дальневосточный репортер», объединившая 180 журналистов и сотрудников пресс-служб со всех регионов ДФО.

В первый день работы на пленарной дискуссии губернаторы Магаданской области, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) рассказали участникам, что делает власть для развития экономики и улучшения качества жизни людей на Дальнем Востоке.

Открывая мероприятие, заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов рассказал, что регионам Дальнего Востока за последние несколько лет уделяется беспрецедентное внимание и результат этой работы можно оценить уже сейчас.

— В среднем на сегодняшний день в регионах ДФО каждую неделю открывается новое предприятие, которые в совокупности ежедневно создают более 20 рабочих мест. С 2014 года треть всех прямых инвестиций в промышленность России направлены именно в предприятия Дальнего Востока. Вместе с тем, новая социально-экономическая политика ставит перед нами новые цели и вызовы, которые нам предстоит решить совместными усилиями, — добавил Григорий Куранов.

Главы дальневосточных регионов очно и в режиме видеоконференцсвязи поделились своими планами развития субъектов. Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев считает, что в первую очередь необходимо решить проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке.

— Сегодня нет никаких других вариантов, кроме создания единых Дальневосточных авиалиний. Новый альянс решит две главные проблемы на Дальнем востоке: авиабилеты станут дешевле и новые авиалинии смогут закупить отечественные самолеты, — рассказал Айсен Николаев.

Ещё одна проблема — отток населения с Дальнего Востока. Чтобы его остановить, необходимо жителям предложить интересные, масштабные проекты по развитию регионов.

— Первоочередными должны стать по-настоящему большие и амбициозные цели. Рядом с нами крупнейшие экономики мира, 2 миллиарда людей, страны с невероятным темпом развития. Мы должны поставить себе цель включиться в этот процесс, работать с ними, — отметил и.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В режиме ВКС к участникам медиашколы обратился и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Глава региона подчеркнул, что развитие дальневосточных регионов и улучшение демографической ситуации неизбежны, потому что вся история 21 века будет разворачиваться на территории Сибири и Дальнего Востока, выполняя стратегию, предложенную Президентом страны Владимиром Путиным.

О важности формирования новых международных транспортных каналов в ходе пленарной дискуссии рассказал губернатор Камчатского края. Владимир Солодов уточнил, что новый Северный морской путь значительно удешевляет перевозку различных грузов по воде. По его словам, это открывает новые возможности при организации трансграничной логистики из Азии в Европу. Кроме этого, глава региона отметил необходимость запуска малых прорывных проектов и инициатив, которые стимулируют дальнейшее развитие отдельно взятых отраслей.

Проект «Медишкола: Дальневосточный репортер» реализуется с 2018 года по инициативе аппарата полномочного представителя Президента в ДФО Ю.П. Трутнева.

За два года работы медиашкола наладила процесс обмена лучшими практиками и навыками среди 300 представителей пресс-служб государственных органов власти, и журналистов ведущих СМИ в ДФО. Кроме этого, на базе медиашколы удалось сформировать экспертную площадку, которая объединила более 60 экспертов в области медиа, права, политологии, социологии и психологии, а также задействовала значимых для социального и экономического развития региона государственных деятелей.

По словам организаторов, прямой диалог слушателей с губернаторами сразу нескольких регионов в программе школы организован впервые. Такой формат общения участники медиашколы из Амурской области считают очень продуктивным в общении глав регионов со СМИ. В ходе пленарной дискуссии пресс-секретари и журналисты со всего Дальнего Востока задали порядка двух десятков вопросов и получили комментарии от глав субъектов на актуальные темы развития макрорегиона.