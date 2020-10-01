Соведущий Елены Малышевой пожаловался на невозможность вернуться в Россию

Постоянные зрители «Первого канала» отлично знают: Елена Васильевна много лет ведет свои передачи «Жить здорово!» и «Здоровье» не одна. Ей помогают соведущие: мануальный терапевт Дмитрий Шубин, педиатр Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман. Но если Шубин и Продеус и сейчас на экране, то Герман Шаевич отсутствует в эфире уже восемь месяцев.

Известно, что в феврале Герман Шаевич лечился в Израиле, доктора мучили приступы почечной колики. Елена Васильевна даже летала в Тель-Авив, чтобы поддержать коллегу. Неужели он до сих пор болен? С этим вопросом мы позвонили самому Герману Шаевичу.

– Я житель Израиля, в России последний раз был восемь месяцев назад, – объяснил свое отсутствие на телеэкранах в программах Малышевой доктор Гандельман. – У нас на днях ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом. Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы.

Sobesednik.ru удалось получить эксклюзивный комментарий и самой Елены Малышевой о том, как долго еще Герман Шаевич не будет вести передачи и ждут ли его вообще или уже нашли замену.

– В Израиле карантин, как известно. Всем врачам запрещено покидать страну, – заявила нам ведущая «Жить здорово!» – Герман Шаевич по-прежнему член нашей команды.

Напомним, что для самой Елены Малышевой закрытые границы не стали преградой для передвижений по миру. Свой отпуск этим летом телеведущая провела в Америке, гостила у сына в том самом «золотом дворце» из расследования Алексея Навального. Там же, в США у Малышевой в этом году родилась внучка, которая, согласно местным законам, автоматически получила американское гражданство.