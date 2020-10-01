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В Приамурье пасмурно и дождливо: прогноз погоды на 2 октября

В Приамурье пасмурно и дождливо: прогноз погоды на 2 октября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. Ночью и в утренние часы местами опустится туман. Ночные температуры будут в пределах +1…+6°С, местами до -5°С. Днем воздух прогреется до +10…+15°С. Ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске, Завитинске и Архаре завтра переменная облачность, дождь. Температура днем +9…+13°С. Восточный ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Днем потеплеет до +16°С . Ветер слабый.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём до +16°С. Ветер восточный до 8 метров в секунду.

В Тынде ясно, вечером небольшой дождь. Температура днем около +14°С. Ветер восточный слабый.

В Сковородине пасмурно, без осадков. Дневные температуры будут в пределах +2…+15°С. Ветер разных направлений до 8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru

В Благовещенске ночью и днем переменная облачность, утром и в течение дня ожидается дождь. Ветер восточный умеренный. Ночью столбик термометра покажет +6…+0°С, днем потеплеет до +10°С.

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#погода

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