Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:49 2

Новым председателем Думы Белогорского муниципального округа стал Роман Норяк

Новым председателем Думы Белогорского муниципального округа стал Роман Норяк
Фото: @belraion_

Сегодня, 1 октября, состоялось первое заседание Думы Белогорского муниципального округа. В её состав вошли 18 депутатов. На первом заседании они рассмотрели шесть вопросов.

На место председателя претендовали Роман Норяк и Татьяна Литвинцева. За кандидатуру Романа Норяка отдали голоса четырнадцать депутатов, за Татьяну Литвинцеву — один. Заместителем председателя Думы единогласно стала Татьяна Волобуева. Также выбрали председателей и состав трёх постоянных депутатских комиссий.

В комиссию по бюджету, налогам, финансам, экономическому развитию и муниципальной собственности вошли шесть человек. Её председателем стала Елена Иванова.

Комиссию по социальным вопросам и защите прав граждан из пяти человек возглавил Максим Викторенко. Руководить комиссией по правотворчеству, законности и местному самоуправлению будет Дмитрий Черников. Она также состоит из пяти человек. Следующая сессия Думы назначена на завтра – 2 октября, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

Просмотров всего: 187

#жизнь

распечатать


В России и мире

Какие изменения ждут россиян с 1 октября
Общество 11

Главу Михайловского сельсовета подозревают в совершении преступления
Происшествия 48

«Подкараулю тебя у дома»: как корреспонденту Амур.инфо угрожал водитель такси
Общество

Законы в октябре: повышение зарплат бюджетникам, отмена коронавирусных льгот и запрет на курение
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    единороссы делят портфели

  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    А **ПРы сосут бибу.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь