Новым председателем Думы Белогорского муниципального округа стал Роман Норяк

Сегодня, 1 октября, состоялось первое заседание Думы Белогорского муниципального округа. В её состав вошли 18 депутатов. На первом заседании они рассмотрели шесть вопросов.

На место председателя претендовали Роман Норяк и Татьяна Литвинцева. За кандидатуру Романа Норяка отдали голоса четырнадцать депутатов, за Татьяну Литвинцеву — один. Заместителем председателя Думы единогласно стала Татьяна Волобуева. Также выбрали председателей и состав трёх постоянных депутатских комиссий.

В комиссию по бюджету, налогам, финансам, экономическому развитию и муниципальной собственности вошли шесть человек. Её председателем стала Елена Иванова.

Комиссию по социальным вопросам и защите прав граждан из пяти человек возглавил Максим Викторенко. Руководить комиссией по правотворчеству, законности и местному самоуправлению будет Дмитрий Черников. Она также состоит из пяти человек. Следующая сессия Думы назначена на завтра – 2 октября, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.