Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет не намерены заводить детей

«В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей», — говорится в исследовании.

По данным исследования, наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, — сложное финансовое положение (24%). Многие ссылаются на отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%). Женщины также объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. Те, кто уже является родителем, чаще отказываются от рождения детей из-за возрастных ограничений и отсутствия желания, а бездетные — из-за того, что не имеют партнера.

Авторы исследования подчеркнули, что средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы россиянам решиться на рождение ребенка, — 58 тыс. рублей. При этом в различных социально-демографических группах по-разному оценивают величину требуемого дополнительного дохода. Например, жителям крупных городов нужно в 1-1,5 раза больше средств, чем жителям сел (73 тыс. против 48 тыс. рублей), а самая значительная разница — почти в 2 раза — наблюдается между оценками молодежи и людей среднего возраста (36,5 тыс. против 67 тыс. рублей).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — прокомментировала результаты замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

По ее словам, государство старается стимулировать рост рождаемости в стране, например, размер выплат семьям при появлении ребенка регулярно увеличивается. Регионы также активно поддерживают семьи с детьми, причем, не только при рождении, но и в подготовке самих детей к детскому саду и школе, отметила она.