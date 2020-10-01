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С 5 октября администрация Белогорска заработает в штатном режиме

С 5 октября администрация Белогорска заработает в штатном режиме

С 5 октября администрация Белогорска и ее структурные подразделения возвращаются к стандартному режиму работы. Снимаются ограничения по личному приему граждан, сообщили в общем отделе граждан. Если ранее, в связи с пандемией коронавирусной инфекции он осуществлялся по предварительной телефонной записи, то теперь - без. При этом сохраняется масочный режим при передвижении по зданию как для посетителей, так и сотрудников.

- Администрация Белогорска и ее структурные подразделения прием граждан не прекращали ни в один из периодов пандемии, - рассказала начальник общего отдела Людмила Шаптала. - С 16 апреля по телефонной записи только в администрации Белогорска было принято почти 1900 человек. Большая часть заявлений и обращений отработаны в земельном отделе комитета имущественных отношений - более 500 приемов граждан. Примерно столько же в отделе по земельным отношениям в администрации города. На третьем месте по посещаемости стал отдел строительства и архитектуры. Востребованными оказались отдел по труду и потребительскому рынку (более 130 приемов граждан), отдел экономики и инвестиций, а также общий отдел.

Режим работы отделов, приемов граждан, контактные телефоны размещены на главной странице официального сайта в разделе «Администрация/управления, отделы, комитеты».

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#Белогорск

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